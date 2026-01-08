Eurovízió 2026: elindult a szavazás a nemzeti válogató tizedik döntősére

Bursza Krisztina Kulturális hírek

Elindult a szavazás az Eurovízió 2026-os dalverseny ukrán nemzeti válogatójának tizedik döntősére. A voksolás a „Gyija” alkalmazáson keresztül zajlik – számolt be róla az ukrán közszolgálati műsorszolgáltató.

Mint ismert, kilenc döntős neve már korábban nyilvánosságra került. A fináléba eddig bejutott előadók és formációk:

Jerry Heil, Monokate, a Molodi zenekar, Laud, Leleka, Mr. Vel, Valeriya Force, a „ScsukaRiba”, valamint a The Elliens.

A tizedik döntős kiválasztásában minden 14. életévét betöltött ukrán állampolgár részt vehet. A szavazáshoz a „Gyija” alkalmazásban a „Szolgáltatások” → „Közvélemény-kutatások” menüpontot kell kiválasztani, majd leadni a voksot a hat jelölt egyikére.

A szavazás 2026. január 8-án kijevi idő szerint 10:00 órától január 13-án 10:00 óráig tart.

A nemzeti válogató döntőjébe jutásért versenyző előadók:

  • Khayat – Herci
  • Karyotype – DNA
  • Mon Fia – Do you hear me?
  • Anstay – By the way
  • Marta Adamcsuk – Silvered Pines
  • Oks – Say It All

Az Eurovízió 2026 ukrán nemzeti válogatójának döntőjét február 7-én rendezik meg, ahol kiderül, ki képviselheti Ukrajnát a nemzetközi dalversenyen, amelynek Bécs ad majd otthont.

Kárpátalja.ma