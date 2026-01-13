Eurovízió 2026: megvan a 10. döntős

Mint korábban hírt adtunk róla, az Eurovízió 2026-os dalverseny ukrán nemzeti válogatójának tizedik döntősére a Gyija alkalmazáson keresztül szavazhattak az ukránok.

A győztes Khayat lett Hertsy című számával. Az előadó 91 758 szavazatot kapott (32,41%).

Az énekes szerint a dal nem a küzdelem története és nem a győzelemről szól, hanem egy őszinte beszélgetés a belső fájdalomról és zűrzavarról, amelyre nincsenek gyors megoldások.

A nemzeti válogató döntőjére február 7-én kerül sor. Ekkor derül ki annak a művésznek a neve, aki majd képvislei Ukrajnát Bécsben.

Kárpátalja.ma