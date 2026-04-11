Költészetnapi filmvetítés a színházban

Idén filmvetítéssel méltatta a magyar költészet napját a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. Nagy Anikó Mária Útban hazafelé című Füzesi Magdáról szóló portréfilmjével ajándékozta meg a nézőket április 10-én, pénteken.

A vetítés előtt dr. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja szólt az egybegyűltekhez.

Elmondta, hogy a konzulátus és a színház együttműködése által egy gazdag programsorozat jött létre, melynek a költészetnapi filmvetítés is a része.

Legfontosabb célja a tavasz együtt várása, együtt ünneplése, a kultúra terjesztése, a közösségépítés. Örömmel osztotta meg, hogy már számos kiállítás és zenei program került megrendezésre az elmúlt időszakban. Megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és kellemes filmnézést kívánt mindenkinek.

A filmben Tarpai Viktória Jászai Mari-díjas színésznő tűnt fel, aki beszélget a költőnővel, és végigkíséri őt a számára fontos helyszíneken.

Együtt látogatnak el Nagyberegre, a szülői házhoz, ahol Magda sokat mesél gyerekkoráról, családjáról. A kérdésre, hogy mikor lett költő, csak ezt válaszolta:

„Mindenki költőnek születik, de vannak, akik kinövik ezt a gyermekbetegséget….”

Valóban egész kicsi korától kezdve érdekelte az írás, hiszen már kisiskolás éveiben is részt vett az iskolai újság szerkesztésében.

Furcsa volt számára és a nézők számára is, hogy a családi ház, ahol született, már nem az övé. Csak a kapu résein, a kerítésen át tudott bepillantani az udvarra, megnézni a ház régi ablakait, a szőlőlugast. A költőnő elmondta, hogy szigorú édesanyja volt, családtagjai sokat dolgoztak. Édesapját elhurcolták a málenykij robotra.

Majd elmondta, hogy

három könyvből tanult meg olvasni: a református énekeskönyvből, Petőfi Sándor összes műveiből és a Bibliából.

Ez a három mű szilárd alapot jelentett további élete során minden időszakban.

A filmben felhozott témákhoz kapcsolódott egy-egy elszavalt Füzesi Magda-vers, melyek által még inkább megérthettük a hallottakat. Elhangzott többek közt a Te meg én, az Udvari bolond vagyok, a Metamorfózis.

A családi ház után a nagyberegi középiskola következett. A költőnő elmondta, hogy abban az épületben születetett meg benne a művészet, az irodalom iránti szeretet. Miután 1969-ben itt érettségizett, túljelentkezés miatt nem vették fel az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára. Végül 1981-ben sikerült diplomát szereznie.

Eleinte a beregszászi nyomdában dolgozott. Onnan került a Beregi Hírlap szerkesztőségébe, melynek később felelős szerkesztője lett. 35 éven át dolgozott az újságnál.

Tarpai Viktória egy fontos kérdést fogalmazott meg: milyen volt szovjet magyarként főszerkesztőnek lenni abban az időben? Füzesi Magda elárulta, hogy nagyon nem kedvelte a szovjet magyar kifejezést, hiszen egy áldatlan állapot volt, mely során vissza kellett fogni magukat, nem mondhatták el a véleményüket sem nyíltan, sem szűkebb körben, nem lehetett bármit megírni, erőteljesen működött az öncenzúra. Pedig ő valóban vágyott arra, hogy kimondja az igazságot. Ez a későbbi verseiben is sokszor érezhető.

Az interjú során szóba került a jelenlegi testvérháború is, mely a költőnőt sem hagyja érzelem nélkül. E témában is születette egy költemény: a Kis sikátor balladája, melyet Marcsák Gergely költő és zeneszerző meg is zenésített. A filmben előadásában hallhattuk a megható dalt.

„A kárpátaljai magyarság sok mindent átélt – mondja –, Trianont, Szovjetuniót, rendszerváltást.”

Füzesi Magda hiszi, hogy szülőföldje a jelenlegi nehéz helyzetet is átvészeli, és lesz még itt is feltámadás.

Nem sokan tudják, hogy Füzesi Magda néprajzkutató is egyben. 50 évesen iratkozott be a Debreceni Egyetem néprajzi doktori iskolájának képzésére, amit be is fejezett, de végül nem írta meg a disszertációját.

Mint néprajzkutató, szívesen látogatott el a nagyberegi tájházba, ahol olyan tárgyakat találtak, melyeket a régi kárpátaljai magyar falusi ember használt a mindennapokban. Különös helyet kapott mind a tájházban, mind Magda életében a beregi szőttes. Erről verset is írt Szőttes pirossal, feketével címmel.

„Az élet is pirossal és feketével szövődik. Egyszer örömünk van, egyszer bánatunk”

– jegyezte meg.

Végül a helyi temetőt is megtekintették, ahol édesapja és kortársai elhurcolásáról mesélt. Ehhez kapcsolódott a Kósa Anna balladája című vers, melynek visszatérő sora volt: „Ne bántsátok a fiamat”.

Az egyik legnehezebb téma a film végén jött elő: mégpedig Kárpátalja elhagyása. Füzesi Magda némi megnyugvással mondta el, hogy Nagyberegen díszpolgárrá avatták 2015-ben, ami számára annak a jele, hogy a falu közössége megbocsátotta neki szülőföldje elhagyását.

Agyő, Kárpátalja című költeménye is a témához kapcsolódik:

igen most már ti is

lassan már mi is

beletörődünk beletörünk

merthogy Csaba királyfi

nem hallja meg

nincs maroktelefonja

mint Janeknek a szomszéd házból

így aztán vállat vonunk

a sógor is hirdet

ház eladó összkomfortos

gáz víz telefon

meg a nagymama

akit mégsem illik

mint a kutyát

az árokpartra

a kishaza

a haza a magasban

és más

megkönnyeztető

hisztériák

már csak a

reklámszatyor feliratán

intenek utánunk

„Agyő Kárpátalja

szerettelek!”

„Ez egy nagyon keserű vers – vallja. – Arról szól, hogy miért nem kéne elhagyni Kárpátalját, de mégis sokan megteszik, magam is megtettem. Azt gondolom, hogyha már elmentünk a szülőföldünkről, akkor kutyakötelességünk adni valami értéket annak a környezetnek, ahova kerültünk, és vigyük el a jóhírét a szülőföldünknek.”

Habár ritkán van Kárpátalján, a film végén mégis büszkeség töltött el, hiszen van egy József Attila-díjas költőnőnk, aki a mienk. Végtelenül tehetséges, és emellett végtelenül szerény is.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma