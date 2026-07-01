Győrffy Mária Ilonának állítottak emléket Beregszászban

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának egyik legrégebbi hagyománya, hogy minden évben egy rózsatővel és emléktáblával emlékeznek meg Beregszász ismert és elismert nőalakjairól. Ebben az évben Győrffy Mária Ilona kiváló beregszászi pedagógus előtt tisztelegtek, akinek emlékezete így már végleg nyomot hagyott Beregszász szívében, a Budapest parkban.

Győrffy Mária Ilona, vagy ahogy tanítványai hívták – Lucika –, beregszászi pedagóguscsaládba született. A családi légkörrel együtt szívta magába a kultúra és az irodalom iránti szeretetet. Ungváron szerzett filológusi diplomát, majd a Beregszászi 3. Sz. Középiskolában kezdett tanítani. Sikeres pedagógiai pályáját a Beregszászi Egészségügyi Szakközépiskolában fejezte be.

Lucika néni nemcsak oktatott, hanem nevelt is. A magyar nyelv és irodalom tanítása mellett szívügyének tekintette a felnövekvő generáció erkölcsi és érzelmi nevelését. Tanítványai szerették és tisztelték, munkáját pedig a városi oktatási osztály számos oklevéllel ismerte el pályája során.

Az emléktábla-avató ünnepségen Mező Dianna, a rózsahölgyek elnöke köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte: nagyon fontos, hogy legyenek olyan személyek, olyan pedagógusok, akik elültetik a magyar kultúra és művészet magvait a gyermekekben. Hangsúlyozta, hogy Győrffy Mária olyan ember volt, akire diákjai felnéztek, és aki az iskola falain belül és azon kívül is támogatta őket.

Meghatódva emlékezett vissza édesanyjára Bárdos Nóra, valamint férje, Bárdos István. A szintén pedagógus házaspár büszkén idézte fel Lucika néni pályájának meghatározó pillanatait, kiemelve, mennyire fontos volt számára a másik ember szeretete és tisztelete.

„Édesanyánk elsősorban az embereket szerette, és minket is arra tanított, hogy éljünk egymással szeretetben és békességben”

– fogalmazott Nóra.

Mária igazi kárpátaljai, igazi beregszászi ember volt, aki élete minden percében példát mutatott családtagjainak és tanítványainak egyaránt. Jóságát, odaadó természetét nemcsak családja, hanem kollégái és tanítványai is megtapasztalták. Bárdos István Wass Albert Üzenet haza című verséből szavalt részletet.

Levélben küldte el gondolatait szeretett nagymamájáról Vesztergombi-Bárdos Orsolya, Győrffy Mária unokája. Kiemelte: a családban mindig is erős volt a női vonal, a hölgy családtagok meghatározó szerepet töltöttek be a Győrffy család életében. Nagymamája életműve és személyisége számára is példaként szolgál, és most már a város is méltán őrzi emlékét.

Az emléktáblát és a rózsatövet Győrffy Mária Ilona lányai, Győrffy Ágnes és Bárdos Nóra leplezték le.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma

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