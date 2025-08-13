Ifjúsági nap Beregszászban

A fiatalok napját ünnepelték augusztus 12-én Ukrajnában.

Az alkalomhoz kötődően Buborék partit szervezett a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztálya a fiataloknak.

A rendezvény kezdetén egyperces néma csenddel emlékeztek meg a háborúban elesettekről.

Ezt követően bemutatkoztak a fiatal tehetségek. Az Atas, a Street Dance, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola növendékei.

Érdekes játékokkal és versenyekkel várta a fiatalokat Natalija Lipnicka.

Ezután következett a habparty.

Az esemény társszervezői a Vöröskereszt Beregszászi Járási Szervezete, az „Új Kezdet” Jótékonysági Alapítvány és a Beregszászi Városi Tanács.

Kárpátalja.ma