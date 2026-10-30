Irodalmi Kilátó: versek, zene, könyvbemutató és kárpátaljai alkotók Beregszászban

A háború árnyékában megélt mindennapok, a szülőföldhöz való ragaszkodás és az újrakezdés kérdései is középpontba kerültek az Irodalmi Kilátó legutóbbi rendezvényén október 29-én. Az eseménynek Magyarország Beregszászi Konzulátusa adott otthont.

A programot a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) szervezte.

Az Együtt folyóirat szerzői immár közel tíz éve találkoznak rendszeresen olvasóikkal az Irodalmi Kilátó keretében. Az idei alkalmat Dupka György, a MÉKK elnöke, a KMMI igazgatója nyitotta meg. A házigazdák nevében dr. Gyebnár István első beosztott konzul köszöntötte a résztvevőket.

Ezt követően Marcsák Gergely, az Együtt folyóirat olvasószerkesztője tolmácsolta Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, a kiadvány főszerkesztőjének üzenetét. A főszerkesztő aznap Kassán, a II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai újratemetésének 120. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen vett részt, ahol előadást is tartott.

Versek, amelyekből erőt meríthetünk

A közönség nagy érdeklődéssel fogadta Marcsák Gergely és Shrek Tímea Bölcsőm és erődöm – Kárpátaljáról című verses-zenés pódiumelőadását. A műsorban többek között Kovács Vilmos, S. Benedek András, Tárczy Andor, Bakos Kiss Károly, Füzesi Magda, Horváth Sándor, Vári Fábián László és Sz. Kárpáthy Kata versei hangzottak el.

Bemutatták Sz. Kárpáthy Kata első verseskötetét

A délután egyik kiemelt eseménye Sz. Kárpáthy Kata első verseskötetének, a Trivogának a bemutatója volt. A kötet az Intermix Kiadó gondozásában, a Kárpátaljai magyar könyvek sorozatban jelent meg Ungváron, és a KMMI honlapján is elérhető.

A fiatal költő 53 versben fogalmazta meg a háborúval kapcsolatos személyes megéléseit, a műveket pedig öt ciklusba rendezte. Szabadverseinek középpontjában a háború emberi lélekre gyakorolt hatása áll. A versekben hangsúlyosan jelenik meg a szülőföldhöz való ragaszkodás, az elvándorlás, az otthonérzet elvesztése és keresése, valamint az újrakezdés lehetősége.

A bemutatott és felolvasott alkotásokon keresztül a közönség betekintést nyerhetett a háború árnyékában megélt mindennapokba, a költő szorongásokkal teli, ugyanakkor kiutat kereső világába.

A kötetet Marcsák Gergely irodalmár, a Kárpátaljai Vándoregyetemért és Irodalomért Társaság (KVIT) elnöke mutatta be, aki az Együtt folyóirat legutóbbi számában recenziót is közölt a versgyűjteményről.

Sz. Kárpáthy Kata szerkesztőségünknek elmondta, hogy egy hét alatt két helyen is sikerült bemutatkoznia az első kötetével. Mint mondta:

– Ez nagy megtiszteltetés. Felemelő és megható volt számomra, hogy bár sajnos már nem élek Kárpátalján, az otthoni közösség nem felejtett el, számon tart és hazavár – akár egy program erejéig.

A fiatal költő kiemelte, hogy kötetének első hazai bemutatójának az alma matere, a Rákóczi Egyetem adott otthont.

– Külön öröm volt számomra, hiszen – minden klisé nélkül – életem legszebb évei kötnek az intézményhez. Nagy megtiszteltetés volt az is, hogy Magyarország Beregszászi Konzulátusán az Irodalmi Kilátón kiemelt figyelmet kaptam. Ezen a rendezvényen is azt tapasztaltam, hogy az embereket érdekli az, amit írtam, jó beszélgetésekkel zártuk az eseményt.

Kata azt is elmondta, hogy a fogadtatás teljes mértékben meglepte.

– Nem gondoltam volna, hogy az otthoni közönséget (vagy bárkit is) érdekelni fogja ez a finoman szólva sem túl vidám kötet, ami a fájdalmas valóságunkat mutatja meg. És nem csak érdeklődtek, hanem értékelték is azt, amit alkottam – még ha szerzőként nem vagyok teljesen elégedett a saját teljesítményemmel. Az, hogy ismerősök és ismeretlenek jöttek oda hozzám, kértek példányt az első könyvemből, gratuláltak a megjelenéshez, csodálatos érzés.

Közelgő emlékév és az Együtt folyóirat új számai

A rendezvény folytatásában Dupka György az októberben született, az Együtt folyóiratban is publikáló költőkre és írókra emlékezett. Közülük Czébely Lajos, a Visken élő és alkotó költő idén ünnepli 75. születésnapját.

Az alkotók közül már többen nincsenek az élők sorában: a zápszonyi Brenzovics Marianna, aki 54, a derceni Fodor Géza, aki 76, valamint a beregsomi Balogh Balázs, aki 85 éves lett volna. Munkásságuk és emlékük megőrzése a kárpátaljai magyar irodalmi közösség fontos feladata.

Dupka György felhívta a figyelmet arra is, hogy 2027-ben Kovács Vilmos születésének 100. évfordulója alkalmából emlékévre és rendezvénysorozatra készülnek. Ennek jegyében angol nyelven is megjelent a költő Holnap is élünk című regénye, Ortutay Péter fordításában. A mű a kárpátaljai magyarság sorskérdéseit dolgozza fel.

A MÉKK elnöke az Együtt irodalommal, művészettel, humán tudományokkal és kultúrával foglalkozó folyóirat idei lapszámairól is tájékoztatást adott. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának késlekedése miatt a kiadványok megjelentetése elhúzódik, az elkészült 2026-os 1–4. szám azonban már elérhető a KMMI honlapján.

Fiatal tehetség és művészeti elismerés

Az irodalmi délután egyik további résztvevője a 14 éves Koroly Krisztián volt, a Munkácsi 2. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákja. Dupka György felvezetését követően a fiatal tollforgató személyesen mutatkozott be, majd a tinédzsereknek szánt kisregényéből olvasott fel egy részletet.

A program során Kovács László beregszászi műgyűjtő, a MÉKK kezdeményező csoportja megalakulásának 35. évfordulója alkalmából egy Garanyi József beregszászi képzőművész által készített akvarellt adott át Dupka Györgynek, a szervezet elnökének.

Megzenésített versek zárták a délutánt

Az Irodalmi Kilátó programja ezúttal is megzenésített versek előadásával ért véget. Gáti Gyöngyi, a Sárosorosziból érkezett verséneklő saját megzenésítésében adta elő Balassi Bálint Adj már csendességet, Tóth Elemér Vers az anyanyelvről és Bodnár Éva Fohász a hazáért című költeményét.

Felhasznált forrás: Dupka György bejegyzése/Fotók: KMMI

M.M.

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