Jótékonysági Családi Napot szerveznek Nagyberegen

Jótékonysági Családi Napot szerveznek szeptember 6-án Nagyberegen.

A cél, hogy a befolyt összegből felújítsák a község játszóterét.

A nap folyamán különböző programokkal készülnek a résztvevőknek.

Többek között fellép a Nagyberegi Tulipán Táncegyüttese és a KRISZ Zenekar, izgalmas lézerharc és buborékfoci, ugrálóvár, kreatív kézműves foglalkozások, szórakoztató családi vetélkedők, férfiaknak és nőknek szóló előadások, nyereményjátékok, tombola és közös vacsora vár mindenkit.

Napközben meg lehet kóstolni majd a helyben készült pizzát, fagyit, vattacukrot és popcornt.

Időpont: 2025. szeptember 6. (szombat) Kezdés: 10:00 Helyszín: Nagybereg, Nagyberegi Református Líceum udvara

A program az Együtt Nagyberegért civil szervezet szervezésében valósul meg, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

Kárpátalja.ma