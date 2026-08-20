Két kárpátaljai is részesült Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter állami és miniszteri díjakat adott át augusztus 20. alkalmából szerdán.
Az elismerések között a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat is kiosztották.
A külhoni magyarságért végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként két kárpátaljai is szerepel a díjazottak között: Sipos József református lelkész, közösségszervező és civil aktivista, valamint Tóth László esperes-lelkipásztor, közösségszervező, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója.
Az elismerést azoknak ítélik oda, akik a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, az egyházi életben, a tudományban, a kommunikációban, a tömegtájékoztatásban vagy a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek, valamint akik a külhoni magyarság közösségének értékeit képviselik, és felismerik annak erejét és fontosságát.
Gratulálunk!
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