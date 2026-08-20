Két kárpátaljai is részesült Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban

Mondik Márta Kulturális hírek

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter állami és miniszteri díjakat adott át augusztus 20. alkalmából szerdán.

Az elismerések között a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat is kiosztották.

A külhoni magyarságért végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként két kárpátaljai is szerepel a díjazottak között: Sipos József református lelkész, közösségszervező és civil aktivista, valamint Tóth László esperes-lelkipásztor, közösségszervező, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója.

Az elismerést azoknak ítélik oda, akik a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, az egyházi életben, a tudományban, a kommunikációban, a tömegtájékoztatásban vagy a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek, valamint akik a külhoni magyarság közösségének értékeit képviselik, és felismerik annak erejét és fontosságát.

Gratulálunk!

Budapest, 2026. augusztus 19. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (hátul, k) és a kitüntetettek az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

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