Két kárpátaljai is részesült Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter állami és miniszteri díjakat adott át augusztus 20. alkalmából szerdán.

Az elismerések között a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat is kiosztották.

A külhoni magyarságért végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként két kárpátaljai is szerepel a díjazottak között: Sipos József református lelkész, közösségszervező és civil aktivista, valamint Tóth László esperes-lelkipásztor, közösségszervező, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója.

Az elismerést azoknak ítélik oda, akik a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, az egyházi életben, a tudományban, a kommunikációban, a tömegtájékoztatásban vagy a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek, valamint akik a külhoni magyarság közösségének értékeit képviselik, és felismerik annak erejét és fontosságát.

Gratulálunk!

Budapest, 2026. augusztus 19. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (hátul, k) és a kitüntetettek az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt





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