Április 14.: a könyvtárosok világnapja

Április 14-én ünnepeljük a könyvtárosok világnapját.

A világnapot az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdeményezésére alapították meg először 2011-ben.

Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre.

Robert Lee Hadden könyvtáros szerint számos hivatalos és nem hivatalos keresztény patrónusa van a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak. A szentek közül az Amerikai Egyesült Államokban Szent Jeromos (akinek neve a kezdetektől a tekercsekhez, az íráshoz, a fordításhoz, a katalogizáláshoz kapcsolódott) a népszerű, míg Európában Szent Lőrinc, a dokumentumok őrzője az. Az ortodox országokban Alexandriai Szent Katalint jelölték ki a könyvtárak, könyvtárosok védőszentjének.

II. János Pál pápa nevezte meg 1999-ben Sevillai Szent Izidort, a számítógépek, a számítógépet használók, általában az elektronikus kommunikáció, így az internet patrónusaként. Szent Izidor a 6-7. században élt, és egy 20 kötetes enciklopédiában gyűjtötte össze sok tudományág ismereteit. Az indoklás szerint Szent Izidor enciklopédiája olyan kapcsolat volt a következő korokkal, mint napjainkban az Internet.

Szent Wiborada is a könyvtárak és a könyvet szeretők védőszentje. Ő volt az első nő, akit a Vatikán hivatalosan szentté avatott 1047-ben. A könyvkötő apáca előrelátásának köszönhetően meg tudták menteni a Szent Gallen-i kolostor értékes könyveit a kalandozó magyaroktól.

Az arab kultúrában tekercseket ajánlottak a svábbogarak királyának, hogy a bogarak minél kevesebb pusztítást végezzenek a többi dokumentumon. A hindu országokban Ganesh az akadályok elhárítójának, a tudásnak, a Mahabharata írójának elefántfejű istene, a könyvtárak oltalmazója. A hindu hitvilág szerint Ganesh egy lótuszvirágon meditálva alkotta meg a szanszkrit ábécé betűit.

A legszebb könyvtárak között tartják számon a prágai Klementinum könyvtárat, a bécsi Osztrák Nemzeti Könyvtárat, a svájci St. Gallen kolostor könyvtárát, a portugáliai Mafra-palota könyvtárát, az amerikai Yale egyetem Beinecke könyvtárát, a brazíliai Real Gabinete Könyvtárat, az írországi Trinity College könyvtárát és a budapesti Fővárosi Szabó Ervin könyvtárat.

Ukrajnában mintegy 40 000 könyvtári intézményt tartanak számon 2020-as adatokat tekintve, beleértve a nyilvános, műszaki, mezőgazdasági, orvosi, akadémiai, oktatási, felsőoktatási és speciális, vakok számára kialakított intézményeket is.

A 2020-as statisztikai adatok szerint Ukrajnában 15 369 közkönyvtár volt, amelyeket 11,3 millió felhasználó keresett fel, és ahol mintegy 170 millió könyvet tároltak.

A legtöbb könyvtár Lemberg megyében, míg a legkevesebb Luhanszk megyében üzemelt. Kárpátalján 479 fiók található.

Az orosz-ukrán háborúban azonban sok könyvtár épületét lerombolták. 2022-ben az orosz nyelvű könyveket papírhulladéknak adták le. Csak a Kárpátaljai Megyei Tudományos Univerzális Könyvtár több mint 9 000 orosz nyelvű könyvet likvidált ki.

A könyvtárosok világnapján különböző programokkal várják az érdeklődőket a könyvtárak.

