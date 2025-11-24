Közös Advent Beregszászban: vasárnap fellobban az első gyertya lángja

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet a hagyományokhoz híven idén is kezdeményezte a Közös Advent elnevezésű programot, amely 2015 óta minden esztendőben összehozza a város lakóit, elöljáróit, egyházi és civil szervezeteit.

Beregszász központi koszorúját ezúttal is a Pro Cultura Subcarpathica csapata készíti el.

Advent első vasárnapján, november 30-án, 16.00 órakor gyertyagyújtási ünnepségre várják az érdeklődőket Beregszász szívében, a Kossuth-téren. Az alkalom a PCS és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem közös szervezésében valósul meg. Az ünnepi hangulatot a Nagyberegi Református Líceum dicsőítő csapatának szolgálata teszi teljessé.

A gyertyagyújtás az adventi időszak egyik legmeghittebb momentuma. A koszorú első lángja a hitet szimbolizálja, amely arra emlékeztet, hogy a várakozás nem csupán a karácsony közeledtéről, hanem a lélek megújulásáról is szól. A szervezők reményei szerint a közös ünneplés segít abban, hogy a város lakói ezekben a kihívásokkal teli időkben is megtapasztalják az összetartozás erejét.

A Közös Advent nem csupán egy esemény, hanem évek óta olyan hagyomány, amely erősíti a beregszászi közösséget. A gyertyagyújtások minden alkalommal lehetőséget adnak a megállásra, az elcsendesedésre és arra, hogy együtt készüljenek a Megváltó eljövetelére.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy együtt lobbanjon fel a hit lángja Beregszász főterén.

Időpont: 2025. november 30., 16.00 óra (közép-európai idő)

Helyszín: Beregszász, Kossuth-tér

Mondik Márta

Kárpátalja.ma