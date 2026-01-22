Megemlékezés Beregszászban a magyar kultúra napján

Közös megemlékezéssel adózott a magyar Himnusz születésének emléke előtt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) január 22-én, a magyar kultúra napján Beregszászban.

A magyar kultúra napját 1989 óta méltatják minden év január 22-én annak emlékére, hogy 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát.

A rendezvény kezdetén Zubánics László, az UMDSZ és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében a magyar nyelv és kultúra megtartó erejét hangsúlyozta a nehéz időkben is.

Mi magyarok nemzetben gondolkodunk, a nemzet megbonthatatlan egységében, ami tudatos választás és döntés. Felelősséget érzünk egymás iránt, és ez belső tartást kíván tőlünk. Magyarságunk ereje ugyanis mindig abból fakadt, hogy ha ezerfelé is fújt minket a szél, képesek voltunk felismerni a közös gyökerekben rejlő lehetőséget.

– hangsúlyozta köszöntőbeszédében Novák Irén, Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériumának művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára.

Molnár D. István, a KMKSZ beregszászi alapszervezetének elnöke felszólalásában a hétköznapi emberek – a tanárok, művészek és sportolók – szerepének fontosságát emelte ki a magyar kultúra fenntartásában. Hangsúlyozta továbbá, hogy a kulturális örökség ápolása nemcsak az ünnepnapokon, hanem a mindennapok során is kiemelt jelentőséggel bír.

Az esemény a magyar Himnusz eléneklésével, valamint Kölcsey Ferenc emlékművének megkoszorúzásával zárult.

(Nyitókép: Kárpátalja.ma)

Kárpátalja.ma