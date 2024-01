Látópont címet kapott a Nagyberegi Tájház

Újabb elismerés érte a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nagyberegi Tájházát. A Magyar Közösségépítők Értékközössége Egyesület érdemesnek találta az intézményt arra, hogy felvegye a jó gyakorlatok közé. Így a tájház kiérdemelte a „Látópont” címet. A tájházat működtető Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet pályázata eredményeként az intézmény ezáltal bekapcsolódott egy újabb kárpát-medencei programba, hálózatba.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület a közművelődés szakmai utánpótlásának biztosítása érdekében tevékenykedő, Kárpát-medence hatókörű civil szervezet, amelynek eddigi legsikeresebb szakmai innovációja a Látópont Hálózat kialakítása. A kezdeményezés 2020-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy olyan szervezeteket keressen az egyesület, amelyek a közösségi művelődésben megszerzett tapasztalataikat, jó gyakorlataikat meg tudják mutatni másoknak, segítve ezzel a tudásátadást. Az azóta eltelt időszakban több pályázatot írt ki az egyesület, melyekre a szervezetek tevékenységük bemutatásával pályázhattak. Ennek eredményeként mára közel száz Látópont alkotja a hálózatot, közművelődési intézmények, önkormányzatok által működtetett közösségi színterek és civil szervezetek.

Ebbe a munkába kapcsolódik be ezentúl a Nagyberegi Tájház is. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet pályázatot nyújtott be a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesülethez. A dokumentumcsomagban bemutatta a tájházat, ismertette annak tevékenységét az elmúlt tíz évre visszamenőleg. Kidolgozott és bemutatott egy olyan programtervezetet, mely a Látóutak kapcsán felkelti a célközönség érdeklődését, s mely hűen tükrözi a tájház munkáját, a térség értékeit, a szokásaink, hagyományaink tiszteletét és továbbvitelét. Egy-egy ilyen program segít felismerni, hogy környezetünkben milyen sok természeti, tárgyi és szellemi érték vesz körül bennünket. Jó gyakorlatot prezentál arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezeket a közösséggel együtt éltetni, fejleszteni, továbbadni. Követhető mintát és ihletet adhat.

A Nagyberegi Tájház és az azt működtető Pro Cultura Subcarpathica Kárpátalján elsőként kapcsolódott a hálózathoz. Így az első kárpátaljai Látópont a szervezet tevékenysége révén mutatható be. A jövőben tanulmányutak szakmai állomásaként segítheti a Kárpát-medence közösségi életének fejlődését.

Gál Adél

Kárpátalja.ma