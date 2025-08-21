Lembergben is megemlékeztek Szent István királyról
Megemlékezést tartottak államalapító Szent István király ünnepén Lembergben augusztus 20-án.
Erről Magyarország Ungvári Főkonzulátusa adott hírt közösségi oldalán.
Larisza Malekh, Magyarország lembergi tiszteletbeli konzulja, Somogyi László, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke és a szervezet tagjai, valamint dr. Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja helyezte el a megemlékezés koszorúit Árpád-házi Boldog Konstancia hercegnő (IV. Béla király lánya) emléktáblájánál, a lembergi Keresztelő Szent János templom falán.