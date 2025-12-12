Magyar Fiatalokért Díjat kapott Dobsa Beáta, a beregszászi MCC vezetője

Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter idén is átadta a Magyar Fiatalokért Díjat december 11-én. A díj azoknak a fiatal szakembereknek és példamutató személyiségeknek jár, akik munkájukkal közösségeik erősítéséhez és a magyar jövő alakításához járulnak hozzá.

Az idei díjazottak között szerepelt Dobsa Beáta, a beregszászi Mathias Corvinus Collegium (MCC) központjának vezetője is, aki a helyi közösség egyik meghatározó motorja: nap mint nap elkötelezetten, hittel és szeretettel dolgozik azért, hogy a térség fiataljai minőségi tudáshoz, inspirációhoz és közösségi élményekhez jussanak.

A Magyar Fiatalokért Díjat 2025-ben olyan kiemelkedő személyiségek is megkapták, mint:

Rúzsa Magdolna, Kossuth-díjas énekesnő,

Kapu Tibor, magyar űrhajós és gépészmérnök.

Gratulálunk!

Kárpátalja.ma