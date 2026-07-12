Magyar koprodukció kapta a filmkritikusok díját Karlovy Varyban

A filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) a szlovák-cseh-magyar koprodukcióban készült Only Beautiful Things to Look At (Forrás) című drámának ítélte oda a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjának legjobb filmjéért járó díjat – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) vasárnap az MTI-vel.

A közleményben kiemelték: a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét dolgozza fel, a roma nők államilag támogatott kényszersterilizációjának történetét.

Az NFI tájékoztatása szerint

a részben Magyarországon forgatott film a Proton Cinema gyártásában készült, magyar koproducere Berkes Júlia, executive producere Petrányi Viktória. A magyarországi mozikban várhatóan 2027 első felében mutatják be a Budapest Film forgalmazásában.

A FIPRESCI zsűrijének indoklása szerint Ivan Ostrochovsky rendező filmje érzékenyen tárja fel az egykori Csehszlovákia egyik legsúlyosabb társadalmi traumáját, miközben két eltérő hátterű nő barátságának és szolidaritásának történetét meséli el – írták.

A dráma főszereplője az 1980-as évek közepén egy járási kórházban dolgozó orvosnő, aki mindennapi munkája során újszülötteket segít világra, abortuszokat végez, valamint roma nők sterilizációjában is részt vesz, miközben egy új barátság hatására fokozatosan szembesül tetteinek következményeivel.

A film rendezője és forgatókönyvírója Ivan Ostrochovsky, aki korábban a Bársonyos terroristák, a Koza, a Szolgák és a 107 Mothers című filmekkel szerzett nemzetközi elismerést.

A főszerepet Anna Geislerová cseh színésznő alakítja. A szereplők között Bárnai Péter és Farkas Franciska is látható. A film látványtervezője Lódi Csaba, dramaturgja Zabezsinszkij Éva, maszkmestere Novák Balázs, gyártásvezetője Krékits Péter.

A koprodukció a Punckhart Films, a Negativ és a Proton Cinema együttműködésében valósult meg a Nemzeti Filmintézet támogatásával.

A Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivált 1946-ban alapították, Közép-Európa egyik legrangosabb filmes seregszemléjének számít. Az idei, 60. fesztivált július 3. és 11. között rendezték meg a csehországi fürdővárosban, ahol 137 filmet vetítettek, a vetítéseket pedig összesen több mint 130 ezer néző látogatta – közölte a Nemzeti Filmintézet.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Nemzeti Filmintézet Magyarország

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