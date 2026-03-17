Megkezdődött a magyarkomjáti zsinagóga átszállításának első szakasza

Átszállítják a beregszászi járási Magyarkomjáton álló fa zsinagógát az ungvári Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeum területére. Ez egy jelentős kulturális örökségvédelmi projekt első üteme, amely január 16-án vette kezdetét – tájékoztatott Facebook-oldalán az ungvári skanzen.

Mint írják, a program három egymásra épülő szakaszból áll: az épület szakszerű bontásából és elszállításából, az újbóli felépítéséből a skanzenben, valamint a belső és külső terek helyreállításából. Jelenleg az első, kiemelten fontos ütem zajlik.

A munkálatok előkészítése érdekében a helyszínre nemzetközi és hazai szakemberekből álló delegáció látogatott ki. A résztvevők között volt többek között Papp Ferenc, a Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Wilhelm Menachem Mendel ungvári főrabbi, Jevhen Tiscsuk, a megyei közigazgatás kulturális főosztályának vezetője, valamint Kocan Vaszil múzeumigazgató és több restaurátor, kutató és szakértő.

A bontási folyamat több ütemben történik. Először az ajtókat és ablakokat távolítják el, majd a tetőfedést és a tetőszerkezetet bontják meg, ezt követően pedig az épület megerősítésével biztosítják a falak biztonságos szétszerelését. Az egyes elemeket gondosan dokumentálják, jelölik és rajzokon rögzítik, hogy az újjáépítés során az eredeti állapot minél pontosabban visszaállítható legyen.

A restaurátorok már a munkálatok előtt feltárták a falak egyes részeit, ahol falfestmények nyomaira bukkantak. Ezeket a töredékeket megőrzik, és a későbbiekben az újjáépített zsinagóga kiállításának részévé teszik.

A szakemberek hangsúlyozták a munkafolyamatok sorrendjének betartását, valamint kiemelt figyelmet fordítanak bizonyos szerkezeti elemekre, így például az ajtókeretek díszítésére és a második szint – a karzat – rekonstrukciójára. A helyreállítás során archív forrásokat is felhasználnak, többek között a jeruzsálemi zsidó művészeti archívum fényképeit.

A magyarkomjáti fa zsinagóga egyedülálló műemlék. Európában gyakorlatilag az egyetlen fennmaradt ilyen típusú épület. A 20. század első felére datált épület téglalap alaprajzú, kétszintes tetőszerkezettel. Külön értékét növeli, hogy fennállása során nem esett át jelentősebb átalakításokon, így eredeti formájában maradt fenn.

A projekt nem csupán egy épület áthelyezését jelenti, hanem átfogó örökségvédelmi munkát, amely ötvözi a restaurálást, a tudományos kutatást és a nemzetközi együttműködést.

