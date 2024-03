Megnyitották a „Petőfi és kortársai” című kiállítást Beregszászban

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Beregszászi Konzulátusa idén a „Petőfi Sándor és kortársai” című kiállítás megnyitójával emlékezett meg az 1848–49-es szabadságharcról. A tárlatnak a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Ház nagyterme adott otthont, mely valóban méltó helyszíne lett Magyar Árpád István festőművész Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára készült festménygyűjtemény bemutatásának.

A rendezvény elején felcsendült a magyar himnusz, melynek köszönhetően a jelenlévők ráhangolódhattak a nemzeti ünnep mélyebb és magasztosabb átélésére.

A felszólalók sorát dr. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivő konzulja, a rendezvény házigazdája kezdte el.

„Ünnepelnek ma a magyar szívek szerte a világon. Szívünk fölött háromszínű kokárdát simogat a márciusi szél, lelkünkben ott dörömböl már a kikeletet váró szabadulás vágya. 1848 tavaszára emlékezünk… Nemzeti ünnepeink mérföldkövek, melyek biztos támpontot jelentenek az életünkben, melyből tudhatjuk, hogy honnan jöttünk, hova tartozunk és hova tartunk. Immár 176 év választ el bennünket a szabadságharc hőseitől, de a szabadságvágy, a függetlenség, a bátorság, a hazaszeretet eszméje, az eszmék melletti határozott kiállás nem változott” – emelte ki beszédében a konzul, majd felolvasta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének üzenetét a külhoni magyarokhoz.

„A mai szabadság őrtüzeinek fénye ma is messzire látszik. Hirdeti, hogy mi magyarok követeljük vissza azt a szabad, méltóságteljes és erős Európát, amely békét tudott tartani a saját földjén, és határozottan kiállt minden olyan nyílt vagy burkolt törekvéssel szemben, amely őshonos kisebbségek nyelvének, kultúrájának felszámolására tört. Legyen béke, szabadság és egyetértés”

– hangzott el.

A „Petőfi Sándor és kortársai” c. kiállítás alkotójának, Magyar Árpád Istvánnak a megnyitóra küldött üdvözlőlevelét Ferku Szilveszter segédszínész olvasta fel. A levélből kiderült, hogy a művész nem tőle függő okok miatt nem tudott részt venni a megnyitón. Köszönetet mondott a konzulátusoknak, a Pásztor Ferenc Közösségi Háznak azért, hogy a kiállítás megvalósulhatott. Elmondta, hogy Petőfi Sándor gyerekkora óta vezércsillaga az életének, és sokat segített neki művészi pályáján. Diplomamunkájának témájául is Petőfi „Az apostol” című elbeszélő költeményének művészi megformálását és illusztrálását választotta. A kiállításon látható képsorozat különlegessége, hogy Petőfi Sándor kortársait mutatja be színszemantikai dinamikus háttérrel, kiemelve az ábrázolandó személy egyéni pszichikai és érzelmi karakterét. Minden portrét egy-egy Alföldön készült tájkompozíció kíséri, amelyek fő mondanivalója a föld és az ég kapcsolódása a végtelenségben.

A rendezvény meghívott vendége volt Béres József, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakképzési Intézetének tanulója, a tanintézmény által rendezett VIII. Kárpátaljai Magyar Szónokverseny második helyezettje. A jelenlévők előtt ismét elmondhatta az 1848–49-es szabadságharc emlékének szentelt beszédét, melyben hangsúlyozta, hogy a szabadság nemcsak jog, hanem kötelesség is, valamint kiemelte, hogy a magyarság méltóság és örökség, melynek megőrzéséért nekünk is hozzá kell tennünk a magunk részét, tisztelve és továbbadva történelmét, hagyományait, nyelvét.

Az esemény végén a Nemzeti Dal megzenésített változatát Ferku Szilveszter adta elő.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma