Idén kétnaposra bővül a Mesevarázs Fesztivál Beregszászban

Második alkalommal szervez Mesevarázs Fesztivált a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) és a magyarországi Kalló Alapítvány. A MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával a Határtalan nyár program keretében megvalósuló eseményt szeptember 30. és október 1. között tartják a magyar népmese napja alkalmából. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont.

Az idei, kétnaposra bővült fesztivál részeként megrendezik a már hagyománnyá vált mesemondó találkozót (szeptember 30-án), valamint koncertet ad a magyarországi Apacuka zenekar október 1-jén.

A mesemondó alkalmat tizedszer szervezi meg a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. A legtehetségesebb mesélők értékes ajándékban részesülnek. A rendezvényre nem csupán mesemondókat várnak, hanem nyitott a kapu minden mese iránt érdeklődő számára. A versenyre a korábbi évekhez hasonlóan négy kategóriában lehet jelentkezni:

1. kategória: 8–10 éves tanulók (a nyolcadik életévét már betöltött gyerekek jelentkezését tudják elfogadni);

2. kategória: 11–13 éves tanulók;

3. kategória: 14–17 éves tanulók;

4. kategória: 18–25 éves diákok.

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 22.

Az Apacuka zenekar igazi zenei csemegékkel várja majd a közönséget. A csapat mindig arra törekszik, hogy igényesen és ízlésesen kínálja műsorát a kultúrára, zenére és vidámságra vágyó nézőknek.

Figyelem! Az Apacuka-koncerten való aktív részvétel erősen ajánlott az egész család számára. A közös éneklés és tánc „mellékhatásaként” fokozott boldogságérzet és akár izomláz is jelentkezhet.

A program itt még nem ér véget: fellépnek a Mesélő Bőrönd Társulat tagjai és a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület mesemondói is, akik már visszatérő vendégei a fesztiválnak.

A Mesélő Bőrönd Társulat 2018 novemberében alakult, és azóta többször is ellátogatott Kárpátaljára a PCS meghívására. Előadásaik interaktívak. A gyerekek és a felnőttek bevonásával keltik életre a szereplőket, gyakran a közönséggel együtt alakítva a történet fonalát. Meséikben bábelőadásokat, élőszereplős és hangszeres produkciókat is vegyítenek, így egyszerre őrzik a hagyományokat és reagálnak a modern kor kihívásaira. A társulat mindkét nap tart előadásokat a gyermekeknek.

A Csűrdöngölő Kulturális Egyesület szintén visszatérő fellépő. Tapasztalt mesemondóik a hagyományos, élőszavas népmesemondás műfaját élesztik újjá. Tudásukat a Hagyományok Háza mesemondó képzésén alapozták meg, előadásaikat gyermekek és felnőttek egyaránt nagyra értékelik. Az egyesület szeptember 30-án a mesemondó találkozó színvonalát fogja emelni.

A Pro Cultura Subcarpathica felhívja a figyelmet, hogy az Apacuka zenekar koncertjére a belépés regisztrációhoz kötött. Várják az egyéni és csoportos jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken vagy a mellékelt űrlap kitöltésével:

A színes programsorozat részeként kézműves foglalkozások és gyermekjátékok is várják a résztvevőket.

Előzetes programtervezet:

Szeptember 30.

9.30-tól mesemondó találkozó; meseelőadások felnőttek és gyermekek részére (Csűrdöngölő Kulturális Egyesület); a Mesélő Bőrönd Társulat meseelőadása; egész napos kézműves foglalkozások.

Október 1.

15.00 órától az Apacuka zenekar koncertje és a Mesélő Bőrönd Társulat műsora.

Az esemény a Határtalan nyár program keretében valósul meg, a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával.

Kárpátalja.ma