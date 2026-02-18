A mesemondás varázsa a farsang végén

A hagyományok jegyében telt a 2026-os esztendő második foglalkozása a Nagyberegi Tájházban. Ezúttal a „farsang farka” és a hamvazószerda közeledte adta az apropót, hogy a Beregszászi Horváth Anna Gimnázium alsós diákjai bepillantást nyerjenek a népi kultúra kincseibe.

A tájház udvara megtelt gyermekkacajjal, amikor a kisdiákok megérkeztek. A program egy hagyományos tárlatvezetéssel indult, ám az épület falai között ezúttal egy különleges meglepetés várta a látogatókat.

Amint a csoport belépett a tisztaszobába, egy különleges vendég fogadta őket. Mondik Dániel, a Beregi Dobrai Péter Középiskola végzős tanulója, tehetséges mesemondóként egy népmesével bűvölte el a gyerekeket.

A foglalkozás egyik legfontosabb üzenete az élőszavas mesemondás felelevenítése volt

– mondta el Gál Adél.

A Nagyberegi Tájház koordinátora hozzátette, hogy a jövőben is igyekeznek minél több alkalmat teremteni, ahol az élőszavas mesemondás programelemként szerepelhet. Fontos minden ilyen alkalom, hiszen ilyenkor a digitális világ zajában a gyerekek testközelből tapasztalhatják meg, hogyan képes egyetlen ember hangja, gesztusai és a népmese ereje közösséget teremteni és repíteni a képzeletet.

A mesemondást követően a gyerekek régi viseletekkel ismerkedtek. A szekrényből előkerült a bőgatya, az alsószoknya és egy nagykendő is, melyeket nemcsak szemmel és tapintással érzékelhettek, hanem fel is próbálhatták a darabokat.

A mesevilág és a „ruhapróba” után az illatok a konyha felé csábították a társaságot. Itt Olasz Piroska néni várta a gyerekeket, aki bevezette őket a csörögefánk sütésének rejtelmeibe. A diákok nemcsak szemlélői voltak az eseményeknek: aktívan részt vettek a csörögekészítésben, segítettek a tészta formázásában és előkészítésében.

A konyhai kalandok mellett a gyerekek alaposan szemügyre vették a kamrát, ahol a régi idők éléstárát ismerték meg, továbbá a szövőszéket és annak részeit, valamint a fonás eszközeit, amelyek ma már ritka kincsnek számítanak.

A kézműves foglalkozás a foglalkoztató teremben folytatódott, ahol Kepics Andrea vezetésével mindenki elkészíthette saját pálcikababáját, ami kedves emlékként juttatja majd eszükbe ezt a napot. Mivel az időjárás is kegyeibe fogadta a csoportot, az udvaron népi játékokkal vezethették le a felesleges energiákat.

A nap megkoronázásaként a közösen készített, friss, porcukros csörögefánk és a gőzölgő tea mellett pihenték ki a délelőtt fáradalmait. A látogatás végén a gyerekek nemcsak élményekkel, hanem a múltunk iránti mélyebb tisztelettel térhettek vissza Beregszászba.

A foglalkozás a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében valósult meg. A program támogatója a Csoóri Sándor Alap volt, szakmai partnere pedig a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége.

René

Kárpátalja.ma