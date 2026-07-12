Nemzeti státuszt kapott a Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórus. Az erről szóló rendeletet július 11-én írta alá Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij.

Az államfő hivatalának tájékoztatása szerint az elismerést a kórus nemzeti kulturális újjászületésben betöltött szerepe, valamint az ukrán zenei kultúra megőrzéséhez, fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez való jelentős hozzájárulása indokolta.

A Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórust 1945. szeptember 25-én alapították Ungváron Állami Dal- és Táncegyüttesként. Két évvel később szervezték át jelenlegi formájába, 1959-ben megkapta az „érdemes” címet, 2009-ben pedig akadémiai rangban részesült. Az együttes művészeti vezetője és igazgatója 2006 óta Natalija Petij–Potapcsuk.

A kórus Kárpátalja első hivatásos művészeti együttese. Munkájában a kórus, a zenekar és a tánckar is részt vesz, repertoárján pedig nemcsak ukrán népdalok és néptáncok, hanem a Kárpátalján élő nemzetiségek kulturális öröksége is helyet kap.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Kárpátaljai Akadémiai Népi Kórus/Facebook

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