Nigriny Edit emlékkiállítása nyílik az Ungvári Magyar Ház Galériában

Az Ungvári Magyar Ház Galéria Nigriny Edit (1951–2024) emlékkiállításával várja az érdeklődőket július 21-én.

A tárlat megnyitóját 2026. július 21-én, kedden 13.00 órától (közép-európai idő szerint) rendezik meg az Ungvári Magyar Házban (Ungvár, Munkácsi út 54.).

A kiállítás a 2024-ben elhunyt Nigriny Edit előtt tiszteleg. A látogatók a művész válogatott alkotásain keresztül idézhetik fel életművét, amely meghatározó része Kárpátalja magyar képzőművészeti örökségének.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a megnyitóra.

Nigriny Edit az ungvári magyar művészeti élet meghatározó személyisége volt. Az Ungváron született alkotó a kárpátaljai magyar képzőművészeti közösség egyik aktív szervezőjeként és alkotójaként vált ismertté. Műveiben a színek gazdagsága, a játékos formavilág, valamint a népművészeti és mitológiai motívumok egyaránt hangsúlyosan jelen vannak. Alkotásait az élet szeretete, az emberi kapcsolatok és a derűs szemlélet jellemezte.

Nigriny Edit az ungvári magyar művészeti élet ismert és meghatározó személyisége volt. Az Ungváron született alkotó nemcsak művészként, hanem a kárpátaljai magyar képzőművészeti közösség aktív tagjaként és szervezőjeként is maradandót alkotott. Műveit az élénk színhasználat, a játékos kompozíciók, valamint a népművészeti és mitológiai motívumok sajátos ötvözése jellemzi, amelyekből az életigenlés és az emberközpontú szemlélet egyaránt kiolvasható.

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