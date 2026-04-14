A Rákóczi Egyetem Filológia Tanszékének Magyar Tanszéki Csoportja irodalmi poszterkiállítást szervezett április 13-án, a magyar költészet napja alkalmából.

A kiállítást 2025. május 22-én mutattak be először a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves jubileumi ünnepségsorozatának keretében az Akadémián, melyet azóta kibővítettek a Magyar Tanszéki Csoport docensei, Csordás László, Gál Adél és Mádi Gabriella.

A rendezvény kezdetén Mándy Dávid Lajos hallgató Johann Sebastian Bach egyik művét adta elő hegedűn.

A jelenlévőket Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora köszöntötte.

Amikor létrehozták 200 évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémiát, akkor elsődleges célja a magyar tudományos nyelv művelése volt. Abban az időszakban még a szépírók, a költők szintén az Akadémia tagjai voltak. És amikor a kárpátaljai magyar irodalomról beszélünk, akkor célszerű egy ilyen összefoglaló kiállítással tisztelegni előttük

– emelte ki.

A poszterek tematikáját Csordás László mutatta be: az első plakáton olyan gondolatok kaptak helyet, amelyek a kárpátaljai magyar irodalom koncepciójával foglalkoznak, azt követően az irodalmi társaságokat ismertetik, az irodalmi folyóiratokat, a kárpátaljai magyar irodalom előzményeit, a irodalom helyzetét a II. világháború idején, a Forrás Stúdió megalakulását, a Véletlen Balett folyóiratot, valamint a fiatal nemzedékeket.

A rendezvény zárásaként Huzina Eszter hallgató adta elő Sz. Kárpáthy Kata turista a Tartarosból című versét.

Irodalmi poszterkiállítás a Rákóczi Egyetemen

K. A.

Forrás és fotók: kme.org.ua