Pünkösdölés a Nagyberegi Tájházban

A tavaszi évad utolsó foglalkozását tartották a Nagyberegi Tájházban. A Pro Cultura Subcarpathica pünkösdi alkalmat szervezett május 28-án.

Az intézmény hagyományszerűen május végén tartja évadzáró foglalkozását. A rendezvényre ezúttal Beregszászból és Mezőkaszonyból érkeztek iskolások, két-két osztály mindegyik intézményből.

A résztvevőket Gál Adél, a tájház programfelelőse köszöntötte, aki a közelgő ünnepről is beszélt a gyerekeknek. Megnyitójában azt is elmondta, hogy idén már második alkalommal a pünkösd vallási mivoltára, a bibliai történetre alapozzák a foglalkozást, s erre épülnek majd az ügyességi játékok, valamint a kézműves-foglalkozások is, ugyanakkor a népszokásokról is beszélgettek. Ennek megfelelően a gyerekek hallhattak az egyházi szimbolikában megjelenő galambról és a lángnyelvekről, melyek jelképezik a pünkösdi eseményeket. Szóba került a szintén az ünnephez kapcsolódó zöld ág, mely a természet megújulásának szimbóluma.

A foglalkozás kezdetén az ünnep történetét hallhatták a szervezők tolmácsolásában. Ezt követően pedig az elhangzottakhoz kapcsolódóan feladatot kaptak az iskolások. A pünkösd történetének részleteit – melyeket papírokra írva előzőleg elrejtettek az udvaron – kellett megkeresniük, és kerek egész történetté formálniuk. Az ügyesebbek a mezőkaszonyi iskolások voltak. Elsőként találták meg a papírcsíkokat, és rakták össze a szöveget. Nyereményük egy ajándékcsomag volt, mely színes papírból, ceruzákból, gyurmából, krétából és egyéb apróságból állt, s melyet az osztály majd a tanév folyamán hasznosítani is tud.

A továbbiakban többféle program közül választhattak a fiatalok. Kisebb csoportokra bontva tárlatvezetésen vehettek részt, vagy a Szikura József Botanikus Kertben tehettek egy sétát az iskolások. Az udvaron háromféle kézművességet is kipróbálhattak. Pünkösdi virágokat, rózsákat, valamint pünkösdi lángnyelvvel és galambbal díszített zöld ágakat készíthettek a gyerekek, vagy nemezkarkötőket sodorhattak. A népi játékok sem pihentek, azokat is előszeretettel használták.

A foglalkozás végén csörögefánkot fogyasztottak, mellé a kert terméseiből, bodzából és citromfűből készült teával kínálták őket a szervezők.

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet tájházi foglalkozását a Csoóri Sándor Alap támogatásával és a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével valósította meg.

