A Rákóczi-szabadságharc első győzelmére emlékeztek Tiszaújlakon

Az előző évek hagyományaihoz híven idén is megemlékezést szervezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Tiszaújlakon július 20-án. Az eseményen a Rákóczi-szabadságharc első győztes ütközetére emlékeztek: előbb a sóháznál, majd a Turul-emlékműnél.

A sóháznál csendes koszorúzás keretében helyezték el az emlékezés koszorúit az épület falán található emléktáblánál, amelyet Esze Tamás kuruc hadvezér emlékére állítottak. A koszorúzást Holozsai Imre tárogatójátéka kísérte.

A megemlékezés ezt követően a Turul-emlékműnél folytatódott kulturális műsorral. A Benei Kultúrház Gyöngyvirág és Szélrózsa csoportjai Holozsai Erzsébet vezetésével kurucz nótákat énekeltek és verseket adtak elő.

Az ünnepség az emlékmű megkoszorúzásával zárult, amelyet szintén Holozsai Imre tárogatójátéka kísért.

(Fotók: Kárpátalja.ma)

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