Rendhagyó módon online tartja következő találkozóját a beregszászi könyvklub

Rendhagyó módon ezúttal online tartja következő találkozóját a Kárpátaljai Magyar Olvasóklub beregszászi könyvklubja. Az augusztus 4-én, 16.00 órakor kezdődő alkalmon Karády Anna Talizmán című történelmi romantikus regényét beszélik majd át a résztvevők.

A regény a 17. században, a török hódoltság idején játszódik. Az Oszmán Birodalom sorra hódoltatja a népeket, a Magyar Királyság darabokra szakad, Buda török kézre kerül. A Balatonnál azonban megáll a Próféta zászlaja: a tó déli partja a törököké, az északi pedig a keresztényeké marad. A végvárak még állnak, a harcok azonban korántsem értek véget.

A történet főhőse Johanna, a tihanyi révész lánya, akinek élete és becsülete folyamatos veszélyben forog. A várdúlások, portyázások és fosztogatások elől családjával együtt a nádasok rejtekébe menekül, ám egy napon úgy dönt, változtat a sorsán. Megházasodik, de nem sokkal később elrabolják, és egy muzulmán rabszolgakereskedő házába kerül. Innen egy jóbarát segítségével próbál megszökni.

Karády Anna, A füredi lány trilógia és a népszerű Zserbó-sorozat szerzőjének új regénye kalandos utazásra hívja az olvasót a Balaton környékének egyik legmozgalmasabb korszakába. A történet egyszerre szól hősiességről, hűségről, árulásról és egy mindent elsöprő szerelemről, amelyben Kelet és Nyugat találkozik.

Amennyiben Ön is kedvet kapott a könyv elolvasásához, csatlakozzon hozzánk augusztus 4-én 16.00 órakor, és beszélgessünk együtt a regényről. Bevallom, én még csak a könyv elején járok, de már most nagyon izgalmasnak ígérkezik – igazán olvastatja magát.

A beregszászi könyvklub minden hónapban közösen választ ki egy könyvet, amelyet a tagok elolvasnak, majd egy találkozó keretében megosztják egymással benyomásaikat és észrevételeiket. A beszélgetéseknek rendszerint az MCC beregszászi képzési központja ad otthont, ezúttal azonban online találkoznak az olvasás szerelmesei. A könyvklub remek lehetőséget kínál arra, hogy új műveket ismerjünk meg, mások véleményén keresztül új nézőpontokat fedezzünk fel, és olyan könyveket is kézbe vegyünk, amelyeket talán magunktól mindig csak halogatnánk.

Az online könyvklubhoz majd az alábbi linken lehet csatlakozni: ITT.

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Nyitókép: Saját felvétel.

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