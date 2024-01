Tanulmánykötet jelent meg Kölcsey Ferencről

Történelmi, életrajzi és irodalmi értekezések mutatják be a Himnusz költőjének, Kölcsey Ferencnek korát és életét – a tanulmánykötetet január 18-án mutatták be Nyíregyházán.

Karádi Zsolt irodalomtörténész, a Kölcsey Társaság alelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az Ő értetek élt – Kölcsey kora alcímet viselő, a vármegyei önkormányzat gondozásában megjelent kötet történeti, irodalomtörténeti, zenei és helytörténeti szempontból mutatja be Kölcsey életét, valamint a költő befogadástörténetét és munkásságának korabeli értelmezését.



A szerzők a környékbeli egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia oktatói és kutatói, értekezéseikben például Kölcseyt mint szatmári földesurat mutatják be, a vallásfilozófiai megközelítésű tanulmányokban pedig a Himnusz íróját filozófusi oldaláról is megismerhetik az olvasók – összegzett Karádi Zsolt.



Hozzátette, az új forráskutatások alapján az olvasó bepillantást nyerhet Kölcsey zenei műveltségébe, de a kötet a költő Berzsenyi Dánielről írt irodalmi kritikáinak elemzésével, pszichológiai és nyelvészeti kérdésekkel egyaránt foglalkozik. A kötetben az európai himnuszkultúrát és a magyar Himnuszt összehasonlító értekezések, valamint Kölcseyről az 1860-as években született visszaemlékezések olvashatóak.



Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés kormánypárti elnöke a tájékoztatón elmondta, hogy vasárnap tartják a magyar kultúra napjának szatmárcsekei ünnepségét. A Kölcsey Társaság által szervezett, református istentisztelettel egybekötött eseményen átadják a Kölcsey-emlékplakettet, valamint egy új elismerést, a Himnusz földje elnevezésű emlékérmeket is.



A Himnusz-emlékévhez kapcsolódó díjat azok a közéleti személyiségek kapják meg, akik sokat tettek az emlékév megszervezéséért és a programok megvalósításáért – tette hozzá a helyhatóság elnöke. Az ünnepségen Csikos Sándor színművész szavalja el a Himnuszt, a műsorban közreműködik Varnus Xavér orgonaművész.

MTI