Újabb bronzszobrot avattak Munkácson

Munkács újabb turisztikai látványossággal gazdagodott: a napokban felavatták a város negyedik bronz libaszobrát. Az új miniszobor az Andrij Septickij utcában kapott helyet, és szerves része annak a tematikus útvonalnak, amelyet a város vezetése évek óta épít.

A legújabb alkotás a már meglévő három jellegzetes libafigurához csatlakozik. A fotós liba és az utazó liba 2016-ban, a sörfőző liba pedig 2018-ban került a város különböző pontjaira, melyek azóta a turisták kedvenc fotós helyszínei lettek.

A mostani szobrot is ugyanaz a művészpáros készítette: Ivan Miszakovics szobrász és Sztepan Fedorin, aki az alkotás grafikai terveiért felelt. A sorozat célja egy tematikus libás turisztikai útvonal kialakítása, amely összeköti Munkács legérdekesebb látnivalóit és városrészeit.

A városvezetés tervei szerint összesen tizenegy ilyen miniszobor díszíti majd Munkácsot. A kezdeményezés Szent Márton, a város védőszentje előtt tiszteleg, akinek ünnepét minden évben november 11-én tartják. Az új szobor a kulturális identitás erősítését és a város turisztikai vonzerejének növelését szolgálja.

A munkácsiak és a látogatók már most nagy érdeklődéssel fogadják az új szobrot, amely tovább erősíti Munkács különleges, játékos városimázsát.

