Vári Fábián László 75: irodalmi-zenés est Budapesten

Irodalmi-zenés estet tartottak Budapesten, a Kárpátaljai Szövetség székházában március 27-én. Az esemény központjában a 75 éves Vári Fábián László költő, író, folklórkutató, műfordító és szerkesztő méltatása állt.

A program alatt a háttérben Fuchs Andrea képszerkesztő összeállításában az Együtt folyóirat számait illusztráló képzőművészek alkotásait tekinthették meg.

A rendezvényt Dupka György író, történész, a MÉKK elnöke, az Intermix Kiadó vezetője és az est házigazdája, valamint Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke nyitották meg. Grezsa István beszédében a kárpátaljai művészek tevékenységét emelte ki, különös figyelemmel a 75. születésnapját ünneplő Vári Fábián Lászlóra.

A szép évfordulóról hírportálunk is írt:

Beregszászban március 17-én köszöntötték fel a híres kárpátaljai művészt Magyarország Beregszászi Konzulátusán, az Irodalmi kilátón.

Könyv- és lapszámbemutatók

Az est első felében mutatták be a Bibliográfiai adattár és eseménykrónika Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas kárpátaljai író, költő, folklórkutató, műfordító születésének 75. évfordulójára kiadványt, ami a KMMI-füzetek sorozatban jelent meg. A kötetet Dupka György és Marcsák Gergely költő, író, szerkesztő mutatták be. (A könyv ingyenesen elérhető IDE kattintva.) Ennek kapcsán a jelenlévők is megosztottak egy-egy kedves történetet az ünnepeltről.

Shrek Tímea író, költő és Marcsák Gergely zenés pódiumműsorok egy részletét adta elő. A nagy sikert arató darabban elhangzott a művészházaspár több műve.

Vári Fábián László bemutatta az Együtt című irodalmi, művészeti, humán tudományi, kulturális folyóirat legújabb számát, valamint a lap szerzői gárdáját. (A 2026/1-es szám ITT érhető el.) Az Együtt szerzői közül Marcsák Gergely – aki a folyóirat olvasószerkesztője is – mutatta be legújabb könyvét, a Szégyenpiac nagycsütörtökön című verseskötetet.

Mester és tanítványok

Az est további részében a jelenlévő kárpátaljai írók, költők, szerkesztők méltatták a születésnapost. A beszélgetést Szemere Judit szerkesztő, újságíró vezette. Részt vett ezen Shrek Tímea, Marcsák Gergely, Füzesi Magda József Attila-díjas költő, író, Megyeri Edit Tünde író, Sz. Kárpáthy Kata író, költő, újságíró és Zán Fábián Balázs költő, a legfiatalabb nemzedék képviselője. Elhangzott, hogy

talán első alkalom az, amikor a szerkesztő és az Együtt szerzői – mint mester és tanítványok – beszélgettek nyilvánosan.

Az irodalmi-zenés est zárásaként tortával köszöntötték fel Vári Fábián Lászlót.

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma/Fuchs Andrea