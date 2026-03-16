75 éves lett Vári Fábián László

Ma ünnepli 75. születésnapját Vári Fábián László kárpátaljai író, költő, műfordító, néprajzkutató.

Vári Fábián László munkáscsaládba született 1951. március 16-án az egykori Ugocsa megyei Tiszaújlakon, a Szovjetunióban.

1958-ban a Viloki (Tiszaújlaki) 2. Számú Nyolcosztályos Iskolában kezdte, majd 1965-ben a Vinohradovói (Nagyszőlősi) 3. Számú Középiskolában folytatta tanulmányait, ahol 1968-ban sikeres érettségi vizsgát tett. Még ebben az évben az Uzshorodi (Ungvári) Állami Egyetem Filológiai Karára felvételizett magyar szakra, ahol 1972-ig tanult.

Az 1966-ban indult Együtt című diáklap szerzője és az 1967–1971 között működő Forrás Stúdió tagja volt. Az egyetem mellett 1972. február–május között szülőfalujában dolgozott a cipőgyárban, rakodómunkásként. A tanulmányait megszakító 1972–1974-es időszakban katonai szolgálatot teljesített a szovjet hadsereg németországi hadcsoportjában.

1974 és 1975 között levelező tagozaton folytatta az egyetemet. Közben 1974-től a Beregszászi Kísérleti Üzemben (vasgyár) hivatalosan exportmérnökként, gyakorlatilag plakátfestőként dolgozott két évig, ezután 1976-tól a Mezővári (Varijevo) Középiskola magyar szakos tanára lett. Itt ismerte meg feleségét, Borbély Klárát, akit még ugyanebben az évben feleségül vett. 1978-ban megszerezte a filológusi oklevelét. 1986-tól az Ungvári Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének aspiránsa. 1987-ben kandidátusi alapvizsgát tett francia nyelvből.

1999-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola óraadó tanára. Doktori fokozatát Debrecenben szerezte a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajz tanszékén 2007-ben. Egy évvel később a beregszászi Rákóczi-főiskola docensévé nevezték ki.

Vári Fábián László az irodalomszervezés és a kisebbségi jogvédelem terén is aktív.

A kezdetektől tagja, majd alelnöke volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek. Irodalmi pályáján költőként indult a hetvenes-nyolcvanas években. Költészetének főbb témái a kisebbségi lét, a jogfosztottság, a kárpátaljai „sors- és feladatvállalás”.

Verseskötetei:

Széphistóriák (Ungvár, 1991),

Kivont kardok közt (Ungvár, 1992/1994),

Világtalan csillag (Ungvár, 2001),

Harminchárom év (Miskolc, 2002),

Fecskehajtó idő (Budapest, 2004),

Jég és korbács (Budapest, 2010),

Ereimben az idő (Budapest, 2015),

Koponyámban gyertya (Budapest, 2020),

Közelít valaki (Budapest, 2023).

Versei több válogatásban is megjelentek.

1992-ben adta ki a Vannak ringó bölcsők: kárpátaljai magyar népballadák című gyűjteményét, amit 2006-ban kibővítve újraközöltek. Folklorista munkássága a beregszászi Rákóczi-főiskolán folytatódott. A gyűjtések és fordítások eredményeként jelent meg 2019-ben A kakukknővér című kárpátaljai ruszin balladagyűjteménye.

Tábori posta és Vásártér című életrajzi ihletettségű regényei 2011-ben illetve 2018-ban láttak napvilágot.

A 2002-ben újraindult Együtt című irodalmi, művészeti, humán tudományi és kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

1983-ban Kilencek díjjal, 1991-ben Pro Cultura Hungarica díjjal, 1992-ben és 2002-ben Magyar Művészetért Díjjal, 1993-ban Berzsenyi-díjjal, 1998-ban Kemény Zsigmond-díjjal, 2001-ben Bethlen Gábor-díjjal, 2003-ban József Attila-díjjal, 2004-ben Balassi Bálint-emlékkarddal, 2007-ben Ratkó József-díjjal, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével és Arany János-díjjal, 2014-ben Kölcsey-emlékplakettel, 2015-ben Salvatore Quasimodo-életműdíjjal, 2017-ben Magyarország Babérkoszorúja díjjal, 2020-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.

2021-ben Kossuth-díjjal méltatták munkásságát.

