Zenei esszenciák – a magyar kultúra napját méltatták Beregszászban

Koncerttel méltatta a magyar kultúra napját a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A január 23-i eseménynek a Rákóczi-főiskola adott otthont.

A rendezvény kezdetén Mónus Dóra, a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszékének oktatója szavalta el Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményét.

A Himnusz mint a magyar nép nemzeti imája, a magyarság egyik legfontosabb költeménye. Az alkotás Beregszászhoz is kapcsolódik oly módon, hogy a költő, miután Szatmárcsekén letisztázta a kéziratot, a művét a hozzá legközelebb eső postahivatalban, azaz Beregszászban adta postára. Erről tanúskodik ma is az épület falán elhelyezett emléktábla. Ezáltal a magyar kultúra napján legnagyobb költőinkre is emlékezünk.

A koncerten Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola, valamint a civil szervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte: mindaz, amit anyanyelvünkön mondunk, írunk, minden népdalunk és néptáncunk a kultúra része. Ma pedig arról teszünk tanúbizonyságot, hogyan őrizzük meg a magyar kultúrát itt, Kárpátalján.

A Pro Cultura Subcarpathica, a korábbi évek gyakorlatához híven, idén is koncerttel indította kulturális évadját. A komolyzene és népzene ötvözése által kínált kulturális feltöltődést a közönségnek. A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárai és tanulói, valamint a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói és diákjai léptek színpadra.

A koncert során felcsendültek Liszt Ferenc, Kálmán Imre, Weiner Leó, Brahms darabjai a zeneiskola tanárainak előadásában. Ezt kiegészítve tárogatón, klarinéton Rákóczi-dallamok és verbunkok szólaltak meg. Beregi és szatmári népdalokat és megzenésített verseket hallhatott a közönség a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola tanárainak és tanulóinak összeállításában.

A koncert zárásaként a jelenlévők közösen énekelték el nemzeti imádságunkat.

Gál Adél

Kárpátalja.ma