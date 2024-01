Zenevarázs a háború árnyékában

A második éve tartó orosz–ukrán háború az oktatásra és a gyermekek közérzetére is rendkívüli hatásokkal van. Ezekben a nehéz időkben is fontos szerepe jut Kárpátalján a tehetséggondozásnak, így a zenei tehetségek felkarolására is. A néhány éve Kárpátalján is működő Zenevarázslat képzés és hangverseny egy ilyen program, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont. A program kapcsán Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke beszélt az M1 tévécsatorna Ma délelőtt műsorának január 18-i adásában.

Várnagy Andrea, a ZeneVarázslat mozgalom ötletgazdája és vezetője elmondta, hogy a program Kárpátalján is otthonra talált.

Kifejtette, hogy nem csupán a zenetanítás van a fókuszban, hanem az örömteli élmények adása a háborús helyzetben.

Orosz Ildikó elmondta, hogy

a ZeneVarázslat a Váradi Natália vezette Genius Jótékonysági Alapítvány programjának keretében került Kárpátaljára öt évvel ezelőtt.

Az elnökasszony elmondta, hogy a GENIUS-t 2011-ben hívta életre a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, amelynek célja a tehetséges kárpátaljai gyermekek felkarolása volt. Orosz Ildikó elmondta, hogy Kárpátalján már működik tudományos, sport, képzőművészeti, népzenei és néptánctábor. Szavai szerint a ZeneVarázslat egy olyan hiányzó láncszem volt, amit Várnagy Andrea pótolt. Hangsúlyozta: a programmal a kárpátaljai zenepedagógusokat és gyerekeket is megszólítanak.

Arra a kérdésre, hogy hogyan hat a klasszikus zenével való foglalkozás az ottaniakra, Orosz Ildikó elmondta, hogy a GULÁG-túlélő Placid atya négy túlélési szabályát követik a mindennapokban, amelyek a következőek:

a szenvedést nem szabad túldramatizálni, mert az visszafogja az életenergiákat, minden napban van valami örömteljes, amit meg kell találni, ha valamit csinálunk, tegyük tökéletesebben, hogy az erőt adjon nekünk, Istenbe és a hitbe kell kapaszkodni.

Kiemelte:

az, hogy tehetséges fiatalok és tanáraik közösen tesznek a feszültségoldásért, nagyon fontos, hiszen ezek a gyerekek ugyanúgy nem tehetnek a helyzetről.

Várnagy Andrea elmondta, hogy hite szerint nem a szavak, hanem a tettek számítanak, így az is, hogy jelen van Kárpátalján a ZeneVarázslattal, amely egy folytonosságot képvisel. A képzés kapcsán kifejtette, hogy hibrid módon – online és személyesen – oktatnak. Reméli, hogy nyáron tovább folytatódhat az oktatás egy összművészeti tábor keretében.

Kárpátalja.ma