A Magyar Kultúra Lovagja címet adományozták Matl Péternek

Idén 30. alkalommal tartotta meg január 17-én a Magyar Kultúra Napja Gálát a magyarországi Falvak Kultúrájáért Alapítvány. A rendezvénynek a budapesti Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ nagyterme adott otthont. A gála központi eseménye ezúttal is a kultúra lovagja címek adományozása volt.

Az elismerést minden évben anyaországi és határon túli közművelődési dolgozók, irodalmárok, zenészek, képzőművészek vehetik át. Kárpátaljáról idén Matl Péter munkácsi szobrász kapta a Magyar Kultúra Lovagja címet „Példamutató képzőművészeti tevékenységéért”.

A Magyar Kultúra Lovagja cím 26 kitüntetettje között találjuk még például Sándor György Kossuth- és Jászai Mari-díjas humoristát, írót, valamint Schuster Lóránt előadóművészt, dalszerzőt, a P.Mobil együttes vezetőjét.

Matl Péter a címmel járó lovagi láncot és az oklevelet egy későbbi időpontban veszi át.

Kárpátalja.ma

Az atempo.sk nyomán