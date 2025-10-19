Kiírták a 2026. évi Móricz-ösztöndíj pályázatát

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ – Petőfi Irodalmi Múzeum közzétette a 2026. évi Móricz Zsigmond Irodalmi Alkotói Ösztöndíj pályázati felhívását.

Az ösztöndíj célja a fiatal pályakezdő szépírók támogatása. Harmincöt évesnél fiatalabb írók, költők, kritikusok, irodalomtörténészek pályázhatnak rá. Az ösztöndíjat egy évre szóló alkotói programmal lehet megpályázni, és legfeljebb három alkalommal nyerhető el.

A pályázatok beadásának határideje: 2025. november 15.

A felhívás és a pályázáshoz szükséges dokumentáció a Digitális Irodalmi Akadémia honlapjáról tölthető le.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Wikipédia