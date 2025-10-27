Nagyszőlőstől Rabatig – könyvbemutató és beszélgetés dr. Perényi János diplomatával Munkácson

A Munkácsy Mihály Magyar Ház meghívására Kárpátaljára látogatott október 24-én dr. Perényi János nagykövet, az egykor Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros vármegyékben birtokos Perényi-család leszármazottja.

A nagykövettel a Munkácsy Mihály Magyar Házban Marosi Anita újságíró, a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár vezetője beszélgetett.

A jelenlévő közönséget dr. Tarpai József, a Munkácsy-ház igazgatója köszöntötte, kiemelve, hogy 176 évvel korábban, 1849. október 24-én végezték ki báró Perényi Zsigmondot – Perényi János ükapját –, aki főrendházi tagként és az országgyűlés elnökeként aktív szerepet vállalt az 1848/1849-es forradalomban.

Majd dr. Balogh György, Magyarország beregszászi konzulja következett, aki régi barátként üdvözölte diplomatatársát és méltatta a diplomáciában szerzett érdemeit.

Ezt követően Marosi Anita moderálása mellett a jelenlévők megismerhették a Perényi-család múltját és Perényi János életét, aki mindezt a 2015-ben megjelent Nagyszőlőstől Rabatig – utazás a határok mentén és egy diplomata múltjába című munkájában dolgozta fel.

A közel egyórás beszélgetés alatt feltárult azon Perényiek élete, akik a XIX. és a XX. században jelentős szerepet töltöttek be Ung, Ugocsa, Bereg és Máramaros vármegyék, valamint Magyarország társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életében. A magyar történelem eseményein keresztül ismerhette meg a közönség a különböző tisztségeket – főispán, országgyűlési képviselő, miniszter és koronaőr – betöltő Perényieket a nagykövet elmondása alapján.

Majd Perényi János mesélt a saját életéről: a svédországi és bécsi évekről, a tanulmányairól, a családalapításról és a diplomáciában eltöltött évekről.

Az egykori Európa tanácsi képviselő, marokkói és bécsi nagykövet olyan kérdésekre is választ adott, amelyekből kiderült, hogy mit jelent számára a nemesség és a név adta kötelesség, hogy miként van jelen az otthonukban a család múltja, s hogyan definiálja önmagát.

Emellett a kulturális diplomáciai területen elért eredményeiről – Luxemburgi Zsigmond-kiállítás, Árpádházi Szent Erzsébet sárospataki kultuszának kiépítése, a beregszászi levéltár megmentése, az iszlám művészet bemutatása az Iparművészeti Múzeumban, Bánffy Miklós életét bemutató kiállítás Rabatban, futballkapcsolatok kiépítése Marokkóval, kárpátaljai kézművesek támogatása – is beszámolt.

Régi álmáról, a Perényi kulturális útvonalról is beszélt, melynek keretében 1990-től kezdve folyamatosan felkeresi az egykori Perényi-birtokokat – Királyháza, Nagyszőlős, Huszt, Beregvégardó, Beregszentmiklós –, hogy még inkább megismerje családja múltját, s megerősítse a kárpátaljai kötődést.

A színpadi beszélgetés befejezése után a szeretetlakoma közben tovább folytatódott a családias hangulatú est, melyen a résztvevők újabb kérdéseket tehettek fel és még jobban megismerhették Perényi Jánost és az őt elkísérő unokáit.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma