Ortutay-alkotótábor és kiállítás Beregszászban

Első alkalommal szervezett az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ alkotótábort augusztus 18–22. között kárpátaljai festőművészek számára, melynek végén kiállítás keretében tekinthették meg az érdeklődők az elkészült munkákat.

Az alkotótáborban részt vevő művészek – Kopriva Attila, Földessy Péter, Matl Péter, Ribár Tatjana, Kulin Ágnes és Kurendás Anett – idén Beregszász városából, valamint az Ortutay-központból és kollégiumból látottakból merítettek ihletet. A különböző technikával és stílusban készült alkotásokat augusztus 22-én, a tábor zárásaként mutatták be a közönségnek.

A tárlat megnyitóján Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ügyvivő konzulja köszöntötte a jelenlévőket, s örömét fejezte ki, hogy a jelenlegi háborús viszonyok között is jelen vannak és alkotó tevékenységet folytatnak a kárpátaljai művészek.

Ezt követően Marosi István, az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója, az alkotótábor egyik szervezője is szólt az egybegyűltekhez:

„…tisztelek költőt és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben…” – kezdte mondanivalóját. Majd köszönetét fejezte ki a művészek felé, hogy alkotásaikkal megtöltötték az Ortutay-központ előadótermét, s egyben felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a központ egyik célja, hogy helyet adjon az imádságnak, a kultúrának, a művészetnek, a tudománynak és a közösségnek.

A továbbiakban az alkotótábor művészei mutatták be alkotásaikat egy-egy gondolattal.

„A képek többségén Beregszászt vagy az Ortutay-központot látjuk. A tervezettnél több alkotás készült. Ez arról tanúskodik, hogy a művészeknek volt témájuk. …Absztrakt képeim emocionális képek, azt az érzést közvetítik, amit Beregszászról éreztem, illetve kifejezik a hálámat, hogy itt alkothatunk. Reméljük, hogy lesz folytatása a tábornak.” (Kopriva Attila festőművész, az alkotótábor szervezője)

„Szürrealista kompozíciót készítettem, amellyel azt szerettem volna megmutatni, hogy a görögkatolikus közösségben milyen értékek vannak.” (Kurendás Anett festőművész)

„Sokat beszéltünk a közösségépítésről. Felismertük, hogy milyen összetartó a görögkatolikus közösség. Erre a hitre, az egymásra való támaszkodásra sok szép példát láttunk az elmúlt héten. …A képek többsége madártávlatból készült, magasból néztünk a városra.” (Kulin Ágnes festőművész)

„Örömömre szolgált, hogy eljöttem a táborba. Egymástól inspirálódtunk.” (Matl Péter festőművész)

Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke is szólt a jelenlévőkhöz: „A kép a művészé, de a forrás Isten. …Az alkotás nem öncélú, azzal használni akarunk annak a közösségnek, amelybe Isten belehelyezett bennünket. Az alkotáson keresztül Isten arcát mutatja be nekünk a művészet.”

A rendezvény zárásaként Marosi István emléklapokat adott át a résztvevőknek, Papp Ferenc, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja pedig pohárköszöntőt mondott a tiszteletükre.

A művésztábor alkotásai szeptember 6-ig tekinthetőek meg az Ortutay-központban.

Az alkotótábort a Bethlen Gábort Alapkezelő Zrt. támogatta.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma