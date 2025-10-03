Így kell Bódogulni – könyvbemutató a Rákóczi Egyetemen

Október 3-án, a Rákóczi Egyetem Karrierkövetési Osztályának szervezésében tartották meg Kurmai-Ráti Szilvia író Így kell Bódogulni című naplóregényének bemutatóját. A szerző az egykori Rákóczi-főiskola Filológia Tanszékének öregdiákja.

A jelenlévőket Buda Zsuzsanna, a Karrierkövetési Osztály vezetője köszöntötte.

„Nagy öröm számomra, hogy az itt ülők intézményünk diákjai voltak, s hogy megadhattuk nekik azt az alapot, mellyel eljuthattak idáig. Kívánom a mai diákjainknak is, hogy ők is tudjanak élni az egyetemünk adta lehetőségekkel”

– emelte ki Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke.

Kozub Gergely, az Öregdiák Szövetség elnöke köszöntőjében szintén gratulált az írónak megjelent könyvéhez.

A köszöntőket követően ismerhettük meg Kurmai-Ráti Szilvia könyvét, a bemutatót Shrek Tímea író, a Filológia Tanszék egykori diákja moderálta.

A beszélgetés kezdetén megismerhettük az írót, aki Nagydobronyban született, az akkor még Rákóczi-főiskola angol-történelem szakán tanult, majd az intézményben kihelyezett képzésként megvalósuló mentálhigiénés képzést is elvégezte. A könyv megszületésének folyamatáról megtudhattuk, hogy az író a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Osztály pályázatára nyújtotta be kéziratát, melyet meg is nyert. Írói pályája kezdetéről Kurmai-Ráti Szilvia elmondta, hogy az egykori főiskola – ma már egyetem – tanáraitól sok bátorítást, segítséget, pozitív kritikát kapott, melyek nagyban segítették munkáját.

A naplóregényre rátérve kiderült, hogy a főhősök egy család tagjai, s a legnagyobb fiú, Bódog szemszögéből ismerhetjük meg a történéseket, sok humorral fűszerezve. Megtudhattuk, hogy az író a karaktereket saját gyermekeiről mintázta, a jelenetek sok esetben velük is megtörténhettek volna.

A könyvbemutatót Kurmai-Ráti Szilvia felolvasásai tették még élvezetesebbé.

Kurmay Anita

Kápátalja.ma

