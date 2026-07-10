Átlagon alul

Van valami furcsa az „átlag” szóban. Jól hangzik, biztonságot sugall, mintha azt jelentené: nagyjából ennyit keres egy átlagos ember. Csakhogy Ukrajnában ez ma már egyre kevésbé igaz.

A statisztikák szerint 2026 májusában az átlagbér elérte a 30 961 hrivnyát. Hét évvel ezelőtt, 2019-ben még valamivel több mint tízezer hrivnya volt ez az összeg. Papíron tehát óriási az előrelépés. A számok szépen mutatnak, a grafikonok felfelé ívelnek, és aki csak ezeket nézi, azt hiheti, hogy az emberek életszínvonala is hasonló ütemben javult.

A valóság azonban egészen más képet fest.

A legtöbb ember ugyanis ezt az „átlagot” még csak meg sem közelíti. Különösen igaz ez Kárpátalján, ahol számos család ma is minimálbérből vagy ahhoz közeli fizetésből próbál megélni. Az átlagbér sokak számára csupán egy szám a hírekben, nem pedig a bankszámlán.

Közben az árak nem ismernek kegyelmet. Drágább lett a kenyér, a tej, a hús, a gyógyszer, az üzemanyag, a villany, a gáz. A rezsiszámlák hónapról hónapra nagyobb terhet jelentenek, miközben a fizetések emelése gyakran csak jelképes. Néhány száz hrivnyával több kerül a borítékba, de mire megérkezik a következő hónap, már el is vitte az infláció.

Most pedig már arról is hallani, hogy hamarosan megjelenhet a 2000 hrivnyás bankjegy. Gazdasági szempontból ennek megvannak a maga indokai, de az egyszerű ember óhatatlanul felteszi a kérdést: vajon valóban a pénz lett több, vagy csak minden kerül többe? Mert hiába lesz nagyobb címlet a pénztárcában, ha ugyanazért a bevásárlásért egyre több bankjegyet kell átadni.

A legfájóbb talán mégis az, amikor valaki éveket tanul, diplomát szerez, szakmát tanul, majd a hónap végén nyolc-kilencezer hrivnyát visz haza. Nehéz ilyenkor elhinni, hogy a tudás és a felelősség korántsem mindig jár együtt tisztességes megélhetéssel. Mert ebből nem lehet lakást venni, családot eltartani vagy a gyerek jövőjére félretenni. Sokszor még a hónap végét is nehéz megvárni.

Persze mindig lesznek kivételek. Vannak jól fizető állások, sikeres vállalkozások, szerencsés életutak. De a kivétel nem írja felül a mindennapok valóságát. A többség számára minden fizetésemelést gyorsabban követnek az áremelések, mint a munkáltatók.

Talán éppen ezért lenne ideje nem csupán az átlagbérről beszélni, hanem azokról is, akik ezt az átlagot soha nem érik el. Azokról, akik becsülettel dolgoznak nap mint nap, mégis minden hónapban újra számolgatniuk kell, mire futja, és miről kell ismét lemondani.

Mert egy társadalom erejét nem az mutatja meg, hogy mekkora szám szerepel a statisztikákban, hanem az, hogy abból az átlagember hogyan tud megélni. És ezen a téren Kárpátalján még mindig jóval több a kérdés, mint a biztató válasz.

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