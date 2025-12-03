III. Weinrauch Katalin Szavalóverseny Haranglábon

Dicséretes kezdeményezés községi könyvtáraink részéről, hogy a kárpátaljai irodalmat népszerűsítve, egy-egy jelentős gyermekírónk nevét zászlóra tűzve gazdagítják a kistérségek kulturális életét, és nehéz helyzetünkben a békésnek óhajtott jövő zálogát, a gyerekeket szólítják meg. Legutóbb a Csetfalván megrendezett Szalai Borbála Szavalóversenyről tudósíthattunk olvasóinknak, december 2-án pedig a Bátyúi kistérség társrendezvényére, a III. Weinrauch Katalin Szavalóversenyre kaptunk meghívót Haranglábról.

A Haranglábi Gimnázium és a Tari Erika vezette községi könyvtár által szervezett megmérettetésen 26 alsó tagozatos (1–4. osztály) versmondó vett részt. A tanintézmény karácsonyi díszbe öltözve fogadta vendégeit, akiket Tari Erika köszöntött néhány szóban. A verseny jelenleg Magyarországon élő névadóját is megidézte, aki maga is könyvtárosként dolgozott, a beregszászi gyermekkönyvtárat is vezette. Weinrauch Katalin munkásságáról egy archív felvételekkel, kötetborítókkal illusztrált prezentáció által tudhatott meg többet a nagyérdemű.

Ezután Kosztyu Angéla, a Bátyúi Művészeti Iskola tanára két növendékével együtt karácsonyi dalt adott elő. A színpadra lépésük pillanatában beállt áramszünet a szintetizátort sajnos elhallgattatta, de a hegedű és az ifjú énekesek hangja így is megindítóan szép volt.

A Bátyúi kistérség Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Osztályának képviseletében Himics Ivanna osztályvezető és Beca Halina vett részt a rendezvényen. A zsűri tagja volt továbbá Varga Éva, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, Hires-Szabó Éva, a KMKSZ Haranglábi Alapszervezetének elnöke és Marcsák Gergely költő, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság elnöke.

A tanulók két korcsoportban (1–2. és 3–4. osztályosok) versenyeztek. Minden résztvevő Weinrauch Katalin egy-egy versét adta elő nagy átéléssel. Ismerősen csengő sorok és történetek szólaltak meg a legilletékesebbek, a gyerekek hangján. A szerző versbe szedett tanulságos, mókás történetei, érzelmes vallomásai igazi ünneppé varázsolták az eseményt. Miután már minden tanuló színpadra lépett, és a zsűri elvonult, hogy meghozza döntését, a feszült pillanatok hangulatát újabb zenés előadások oldották.

A zsűri nevében Marcsák Gergely mondott köszönetet a tanulóknak és felkészítőiknek, kiemelve az előadások magas színvonalát. A versmondással kapcsolatos néhány szakmai megjegyzést követően kihirdette a verseny végeredményét:

1–2. osztályos kategória

I. – Kacsó Sára (Bátyúi Líceum, felkészítője Estók Anikó)

(Bátyúi Líceum, felkészítője Estók Anikó) II. – Barkaszi Dávid (Bátyúi Líceum, felkészítője Csoma Anett)

(Bátyúi Líceum, felkészítője Csoma Anett) III. – Kiss Szabolcs (Szernyei Gimnázium, felkészítője Keresztény Erika)

(Szernyei Gimnázium, felkészítője Keresztény Erika) Különdíj – Badó Noel (Szernyei Gimnázium, felkészítője Keresztény Erika)

(Szernyei Gimnázium, felkészítője Keresztény Erika) Különdíj – Kálnyicka Hanna (Barkaszói Líceum, felkészítője Hegedűs Katalin)

3–4. osztályos kategória

I. – Baranyi Anasztázia (Haranglábi Gimnázium, felkészítője Tuba Erzsébet)

(Haranglábi Gimnázium, felkészítője Tuba Erzsébet) II. – Estók Anna (Bátyúi Líceum, felkészítője Estók Anikó)

(Bátyúi Líceum, felkészítője Estók Anikó) III. – Tamási Szofia (Bakaszói Líceum, felkészítője Tóth Lívia)

(Bakaszói Líceum, felkészítője Tóth Lívia) Különdíj – Kálmán Petra (Szernyei Gimnázium, felkészítője Tóth Erika)

(Szernyei Gimnázium, felkészítője Tóth Erika) Különdíj – Baraté Fruzsina (Bótrágyi Gimnázium, felkészítője Komári Petra)

A közös fényképek elkészítése után a gondos szervezők mindenkit finom ebéddel kínáltak. A verseny támogatásáért köszönet illeti Magyarország Kormányát és a Bethlen Gábor Alapot, a KMKSZ Haranglábi Alapszervezetét, valamint a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületét.

Reméljük, hogy a Weinrauch Katalin Szavalóverseny hagyománya jövőre is folytatódhat, és az adventbe is mélabút csempésző háborúra, valamint az áramszünetekre akkor már csak rossz emlékként fogunk gondolni.

MG

Nyitókép és fényképek: Facebook/Haranglábi Gimnázium