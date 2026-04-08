Bari Károly: Tavasz
Jött a tavasz korom-tajték
éjszakákon át, arcába ugattak
lompos csillagok,
girhes körmeivel még
beleakaszkodott a fagy-herceg,
csak rálehellt,
és a szúrós hó-palást
eltűnt a világról.
Leült megpihenni
árokszéleken;
virágok nőttek mellette,
ölének borzas erdejét:
a rétet, napsugár-fésűvel megfésülte.
Zörgő-csontú ágak,
kiszívott-vérű levelek
ijedten menekültek előle.
Féltek,
mert körülöttük a zöld-élet
már a föld torkát szorongatta.
Forrás: Bari Károly, Holtak arca fölé, 1971
Nyitókép: Máté Abigél