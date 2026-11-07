Gérecz Attila: Így bocskorosan
Így bocskorosan ugye megnevettek,
hogy márványt törni hegynek indulok?
A számon pimasz mosolygás a jelszó,
füttyöm csibészes, én is feljutok!
Nincs tömött zsákom s hegymászó botom!
Segítő kezet tán egy társ sem ad,
de vihart oldó déli szél kölyök-
fejemre borzol lágy barackokat!
S a hegytetőn majd minden mezt lehántva,
én is kacagva szélnek öltözők;
karjukra fűznek mind a fénynyalábok
s eltáncolunk a fejetek fölött!
Így bocskorosan ugye megnevettek
hogy márványt törni hegynek indulok?
A számon pimasz mosolygás a jelszó,
füttyöm csibészes, én is feljutok!
Vác, 1954. május
Forrás: szepi.hu
Nyitókép: kepmas.hu
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