Gérecz Attila: Így bocskorosan

Így bocskorosan ugye megnevettek,

hogy márványt törni hegynek indulok?

A számon pimasz mosolygás a jelszó,

füttyöm csibészes, én is feljutok!

Nincs tömött zsákom s hegymászó botom!

Segítő kezet tán egy társ sem ad,

de vihart oldó déli szél kölyök-

fejemre borzol lágy barackokat!

S a hegytetőn majd minden mezt lehántva,

én is kacagva szélnek öltözők;

karjukra fűznek mind a fénynyalábok

s eltáncolunk a fejetek fölött!

Így bocskorosan ugye megnevettek

hogy márványt törni hegynek indulok?

A számon pimasz mosolygás a jelszó,

füttyöm csibészes, én is feljutok!



Vác, 1954. május

Forrás: szepi.hu

Nyitókép: kepmas.hu

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