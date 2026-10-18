Juhász Gyula: Mulandóság

Hiába mondod, hogy szép a tavasz,

Az ősz sokkalta szebb nekem:

Midőn a dér megüli a mezőt

S elhervaszt mindent a bús réteken;

Midőn a dér megüli a mezőt

És zord enyészet leng a téreken.

Hiába mondod, hogy szép a tavasz,

Midőn kifeslik a nyíló virág.

Az ősz, az elmúló nyár szebb nekem,

Oh szebb nekem az őszi sárgaság.

Midőn a dér megüli a mezőket

S a réten őszi rózsák termenek

– Midőn harasztok zörgő hahotája

– Arcunkba vágja az – enyészetet!



1899

Forrás: Arcanum/Verstár

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