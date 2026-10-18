Juhász Gyula: Mulandóság
Hiába mondod, hogy szép a tavasz,
Az ősz sokkalta szebb nekem:
Midőn a dér megüli a mezőt
S elhervaszt mindent a bús réteken;
Midőn a dér megüli a mezőt
És zord enyészet leng a téreken.
Hiába mondod, hogy szép a tavasz,
Midőn kifeslik a nyíló virág.
Az ősz, az elmúló nyár szebb nekem,
Oh szebb nekem az őszi sárgaság.
Midőn a dér megüli a mezőket
S a réten őszi rózsák termenek
– Midőn harasztok zörgő hahotája
– Arcunkba vágja az – enyészetet!
1899
Forrás: Arcanum/Verstár
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