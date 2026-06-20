Kányádi Sándor: Déli árnyék

Dél van. Az árnyam csak egy lépés

s olyan áttetsző, mint egy régi,

gyermekkorból felötlő emlék;

nevet a fiam és átlépi.

Ez lennék, ez a törpe árnyék?

Megfordulok egy pillanatra,

verejtékező homlokkal nézek

a fölöttem delelő napra.

Érzem az időt, tapinthatóan,

a pillanat molekuláit;

mi eddig előttem járt, mostantól

múltammá válik,

mögém kerül és nő sötéten

bölcsőmig visszavékonyodva,

s már nem is énrám emlékeztet,

hanem valami Donkihótra.

1965

Forrás: DIA/Kányádi Sándor egyberostált versei

Nyitókép: Pexels

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