Jönnek majd jobb napok is

S egyszer

(Be jó lesz, ki megéri)

Torkig a förtelemmel

S emlékezve

Megállítjuk

A gonosz széditőket,

A tegnapi időket.



És csöndesen megkérdjük:

Milyen halált akartok,

Buta és elnyűtt

Régi, ostoba kardok?

Egyszer,

Tele emlékezettel

Még kérdezni is merünk:

Jönnek még jobb napok is.