Becski Irén: Nyár

Átfutnak az árnyékok a mezőn, s

befutnak a forrás vizébe fürödni.

Bujik a fa is a viz alá, a madár

röptében mártja magát, hüvösödni

az Éter nedves közepében.

A fák likaiba buvik a szél is.

Átbámulok a levegő keritésén s lyukakat

furok rajta kiváncsian, mint a gyermek.

A teremtés veszedelmes titkai kiterülnek.

A nap cigányégető arca tüzel, nagy

kemencéjén pirul a föld kerek kenyere.

A virágok teste névtelenül elmerevül,

vágyuk gyökérig érő reszketés az éj

harmatcseppei után.

A Térben felfelé lassan baktat az állat

arca türés és csendes alázat. A ló arcán

hosszu barázda szenvedésből és földalatti

szomoruságból. A tehén virágos, kerek

szemén a munka foltja sötétlik, s

pillantása szerelem a távoli hüvös

füves felé.

A sárszinü szamár megáll, értni

szeretvén, mért huzza ő az igát?

s az ember ostora alatt megdöbbenve

tovább vonszolja magát. A földszinü

bivaly kitátja száját, egyetlen mivel

a földi gyümölcsöt ő is megérti. Sötét

odujából a szegekre vert, néma

szenvedés felfelé fordul.

Szenvedés, nehéz, állati panasz,

véres bőgés tör fel az ember felé

mindenünnen, a föld fenekéről

a hegyek szájából, a forrás fogai

közül, a hegy négy halma közül, s a

csikó az egyetlen boldog gyermek a

Teremtés keserü zavarában, ki anyja

tőgyéhez szopni siet.