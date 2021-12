Benedek Elek: Karácsony hetében

Megváltozott a szokásom

Nincsen otthon maradásom.

Éltem eddig úri módon,

Most mindég az utcát róvom.



Szép nap, csúf nap: mindegy nekem

Az utcára ki kell mennem.

Egész nap csak kóricálok,

Boltok előtt álldogálok.



Mindenütt van egy-két játék,

Mit egyebütt még nem láték.

Ez is kéne, az is kéne:

Bejegyzem a könyvecskémbe.



Aztán szépen tovább állok,

Hátha még szebbet találok;

Szebbet, jobbat, ékesebbet.

Gyermekszívnek kedvesebbet.



Hol kihúzok, hol bejegyzek,

Mindegyre ceruzát hegyzek.

Elhegyezem hason-felit,

Mire könyvecském megtelik.



Be-benézek könyvecskébe:

Ejnye, ejnye, több nem fér be!

Mit tehet most nagyapóka?

Más könyvecskét vesz a botba.



Egy könyvecske, kettő, három,

A boltokat végig járom.

Most már három könyv van tele –

Megyek Jézuskához vele.



Addig megyek, addig járok,

Míg egyszer csak rátalálok:

Kis Jézuskám, állj meg, kérlek,

Olvasd el e könyvecskéket!



Átalveszi, lapozgatja,

Szép kis fejét csóválgatja:

Három kis könyv, telistele!

Talán elég lesz a fele?



Óh, Jézuskám, kérlek szépen,

Három unokám van nékem!

Mást se teszen egy hét óta:

Lót-fut értük nagyapóka.



Kis Jézuska, legyen áldott,

Könyvecskékkel égbe szállott,

S mind, mi volt beléjük írva,

Aranykönyvébe beírta…