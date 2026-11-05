Endrődi Sándor: Őszi dal

Szavaid még fülembe csengenek:

„Élj boldogul, a jó Isten veled!”

– Velem van-e az Isten? nem tudom,

Amit érzek, csak bú és fájdalom.

Zizeg a lomb, az erdő elborul,

Nem hajnallik már, hanem alkonyul,

Nem is a tavasz árnya, fénye int:

Az őszi szél az, ami meglegyint.

Megyek utamon némán, csendesen

S merengek édesbús emlékeden;

Lábam a sápadt avart zörgeti,

Szemem el nem sírt könnyel van teli.

mek.oszk.hu

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