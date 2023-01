Gál Sándor: Távolodók

mennek

egyre csak mennek

szemükből kihullnak

a tetők

a temetők

kifordul utánuk a csend

az ajtók száján

kifordul utánuk

a küszöb a kapu

és a sötét kapubálvány

az udvart mögöttük

papsajt útifű növi be

lüktet benne zölden

az üresség szíve

kutak mélyén meghal a forrás

beléomlik pár ölnyi agyag

magával rántva a kútkávát

minden percben valami kettéhasad

üveg deszka út tűzhely kemence

s mintha minden félrész

a távolodókkal menne

mindennap

kevesebb a szó kisebb a lélek

s egyre csak mennek

mennek a tájak a vidékek

síkságok vonulnak

dombok döcögnek

a folyópartok kettétörnek

és száll a semleges ég

az elmenőkkel

az öntudatlan vétkezőkkel

a nyelvük vesztett tétovákkal

akik csak mennek egyre mennek

akik egyre csak távolodnak

önmagukból is kitántorognak

apáik szavát elfelejtik

tegnapjukat rejtve rejtik

néz utánuk küszöb kapu

néz a sötét kapubálvány

s kifordul az emlékük is

a megnémult ajtók száján