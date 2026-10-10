Garay János: Élet és álom

Gyermekéve ős honából,

Kis világa szűk lakából

A fiú bolyongni mén;

S hagyva völgye hűs virányát,

Messze, messze szebb hazát lát;

Ott, ah ott a messzeségből,

Int reményem kék ködéből,

Ideálok látkörén:

„Ott, ah ott a messzeségből,

Int reményem kék ködéből,

Túl e szűk völgy oldalán;

Arra bolygok, arra térek!

Csak ha téreit elérem,

Lesz boldogságom talán.”

S a fiú lép, s a fiú mén,

Szebb jövőnek intő jelén,

Vérözönben napja kél;

Küzd az élet záporával,

Küzd a sorsnak viharával;

De reménye csalfa fénnyel,

De jövője szép reménnyel,

Mindig messzebb, messzebb kél.

Küzd az élet záporával,

Küzd a sorsnak viharával;

S dől a bajnok végre romban.

S hol van a szép, hol a kék köd?

Hol van a várt boldogságod?

Álom volt az, álom csupán!

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