Marconnay Tibor: Nyári Balaton-táj

Mint üldözött bíborpalástú hős

a fűzöld sásban úgy bujkál a napfény.

Körötte buzgón zümmög a szunyoghad

s a tószinen a vadkacsák buzognak

s oromszegélyek csöndje óriás.

A víz fölött, mint egy gigászi vár

égő gerendáiból fölkavargó

fáklyát formázó füstbodor kering le

az ijesztően méregszínű vízre

a felhő, melyben megduzzadt a zápor.

De még mielőtt lehullna a föld

fényes szinére, lombokat rezegtet,

mint egy szilaj hárfás, az ifjú szellő, –

s a dagadt, fekete, vadul szökellő

habos hullámok völgyén menekül.

A messze túlsó partra hull a hályog.

Imitt-amott kénsárga ég világít

sugár-cikkelyek közt a domb ragyog

s a föld, mint egy mezítlen, bús halott.

S a messzeség, mint gyöngy csillog, kacéran.

Elér hozzánk a nagy fekete füst.

Minden mosolygó égazúrra mocskos

nyelvét kiölti és fölfalja gyorsan, –

vihar kering a rózsás lugasokban

és mint a tenger zúg, dörög a tó.

Forrás: Nyugat 1926/24

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