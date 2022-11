Nagy Zoltán: Madárka

Egy kis madár leszállt a földre.

Madárka kedves!

Ugrik, szökken, fejével integet,

Most megriad, aztán megint merész.

Rád néz oldalt, figyelve jobbra-balra,

A szeme fényes fekete sörét.

Ó kis veréb, ó madarak szegénye,

Honnan jössz, hová mégy?

Egy kis madár leszállt a gyepre.

Madárka kedves!

figyelve búvik, lépte óvatos.

Koppint, szemelget, csőre jár kitartón,

Mint a szorgalmas majszter kalapácsa.

Kis cinege, erdők serény munkása,

Nagyobb a gondod, mint te vagy magad,

Hogy teszed le válladról éjszakára?

Egy kis madár leszállt a lombos ágra.

Madárka kedves!

Behunyt szemmel megül a napsütésben,

Rebbenti szárnyát, szökken boldogan.

Tollászkodik a nap most fent az égen,

Hull, hull a sűrű aranyos pehely.

Arany foltok, nap-szín álom-madárkák

A zöld árnyékba bújnak boldogan.

Ó kis rigó, ahova te leszállsz,

Kisüt a nap, átlátszó lesz az árnyék

S tolladról száll a hársfa illata.

Egy kis madár, leszállt egy száraz ágra.

Madárka kedves!

Már hosszú árnyat vet a sok sudár,

Pehely-szárnyát most tárja szét az este.

Fáradtan ül, gubbasztva egyedül

S gondolja tán: A napsütés meleg.

Jó volt reggel a langy ezüst eső.

Látott egy furcsa, furcsa madarat,

Nagy, nagy madár, vajjon ki is lehet?

A lepke mily bolondosan repül

S mily jószagú a hársfa s a fenyő is.

Itt sok bokor van. Nap, bogyó, levél,

Vörös bogyó, fekete is, meg vaj-szin.

Ó félni rossz, vigyázni kell, ne félj…

Ó kis pintyőke, hajtsd fáradt fejed

Szárnyad alá, cirógat már az álom

S szól: légy szabad egy röpke éjszakára.

Hogy fáj, hogy fáj a szívem érted,

Madárka kedves!

Hogy így repülsz, leszállasz, felriadsz,

Munkád végzed napestig szorgalommal

S repes szivecskéd, ha a nap kisüt.

A gondod hordod árva-egyedül,

Csevegsz a fejlő gyenge levelekkel

S látsz ámulón száz különös csodát.

S megülsz egy száraz ágon éjszakára

S reggel megint…

Egy kis madár alszik egy száraz ágon

Madárka kedves!

Forrás: Nyugat, 1926. 6. szám